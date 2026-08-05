Spektakularni prizori na nebu iznad Knina: Vojska i policija demonstrirali svoju moć

Državni vrh, brojni političari, građani Knina i posjetitelji uživali su u letačkom programu iznad grada koji je pripremio MORH i policija u sklopu obilježavanja 31. obljetnice Oluje. Tako su, između ostalog, iznad Knina preletjeli borbeni avioni Rafale, a demonstriralo se i ciljanje iz zraka u kojem je "strdao" jedan plavi automobil, što je sve bilo u sklopu programa. Bio je tu i padobranac koji je sretno sletio s hrvatskom zastavom.

Cijeli tijek događaja pratite OVDJE.