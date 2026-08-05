Pogledajte susret Milanovića i Plenkovića: Nisu se ni rukovali? Evo tko sjedi između njih

Premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović u srijedu su na stadionu NK Dinara nazočili središnjoj svečanosti obilježavanja 31. obljetnice Vojno-redarstvene operacije (VRO) Oluja.

Kao što je često slučaj, njihov je susret protekao u ledenoj atmosferi.

Nisu se ni rukovali?

Navodno se nisu ni rukovali, a jedva da su se i pogledali, iako su gotovo sjedili jedan do drugog.

Na stolici između njih inače je sjedio Robert Puja, predsjednik Udruge veterana 7. gardijske brigade "Pume" i časnik Hrvatske vojske. Kao pripadnik 1., a zatim 7. gardijske brigade, sudjelovao je u brojnim operacijama tijekom Domovinskog rata i zaradio više odlikovanja.

Podsjetimo, središnja svečanost počela je oko 9.40 sati. Na Kninskoj tvrđavi podignuta je hrvatska zastava, a najviši dužnosnici održali su prigodne političke govore.

Susret premijera i predsjednika pogledajte u galeriji.