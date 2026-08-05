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LEDENA ATMOSFERA /

Pogledajte susret Milanovića i Plenkovića: Nisu se ni rukovali? Evo tko sjedi između njih

Pogledajte susret Milanovića i Plenkovića: Nisu se ni rukovali? Evo tko sjedi između njih
Foto: Igor Soban /PIXSELL
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Premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović u srijedu su na stadionu NK Dinara nazočili središnjoj svečanosti obilježavanja 31. obljetnice Vojno-redarstvene operacije (VRO) Oluja. 

Kao što je često slučaj, njihov je susret protekao u ledenoj atmosferi. 

Nisu se ni rukovali? 

Navodno se nisu ni rukovali, a jedva da su se i pogledali, iako su gotovo sjedili jedan do drugog. 

Na stolici između njih inače je sjedio Robert Puja, predsjednik Udruge veterana 7. gardijske brigade "Pume" i časnik Hrvatske vojske. Kao pripadnik 1., a zatim 7. gardijske brigade, sudjelovao je u brojnim operacijama tijekom Domovinskog rata i zaradio više odlikovanja. 

Podsjetimo, središnja svečanost počela je oko 9.40 sati. Na Kninskoj tvrđavi podignuta je hrvatska zastava, a najviši dužnosnici održali su prigodne političke govore. 

Susret premijera i predsjednika pogledajte u galeriji. 

5.8.2026.
11:29
Erik Sečić
Igor Soban /PIXSELL
Vro OlujaZoran MilanovićAndrej PlenkovićKninOluja
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