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FATALNA PLAVUŠA /

Život najvećeg seks-simbola Hollywooda: Marilyn Monroe i muškarci koji su osvojili njezino srce

Život najvećeg seks-simbola Hollywooda: Marilyn Monroe i muškarci koji su osvojili njezino srce
Foto: MGM/Entertainment Pictures/Profimedia
Marilyn Monroe bila je jedna od najvećih holivudskih zvijezda svih vremena, simbol ljepote, glamura i seksipila čiji je život desetljećima privlačio pažnju javnosti. No iza slike fatalne plavuše krila se žena čiji su privatni život, brakovi i brojne ljubavne glasine često bili jednako zanimljivi kao i njezina filmska karijera.
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Marilyn Monroe bila je jedna od najvećih filmskih ikona svih vremena, žena koja je svojim osmijehom, talentom i neodoljivim šarmom osvojila Hollywood. Iza slike fatalne plavuše i glamurozne zvijezde skrivala se kompleksna žena čiji je život obilježila velika slava, ali i brojne privatne borbe. Preminula je na današnji dan 5. kolovoza 1962. godine.

Njezin ljubavni život desetljećima je privlačio pažnju javnosti. Marilyn se udavala tri puta – za policajca Jima Doughertyja, legendarnog bejzbolaša Joea DiMaggija i slavnog dramatičara Arthura Millera – a povezivali su je i s brojnim poznatim muškarcima poput Marlona Branda, Franka Sinatre te, prema nekim tvrdnjama, američkog predsjednika Johna F. Kennedyja.

Iako je mnogima bila simbol ljepote i uspjeha, Marilyn je iza kulisa vodila teške životne bitke. Borila se s nesanicom, anksioznošću i ovisnošću o lijekovima, a njezin prerani odlazak u 36. godini života dodatno je učvrstio njezin status jedne od najintrigantnijih osoba u povijesti Hollywooda.

U ovoj galeriji donosimo priču o Marilyn Monroe, njezinim velikim ljubavima i muškarcima koji su na različite načine obilježili njezin život.

5.8.2026.
7:26
Hot.hr
MGM/Entertainment Pictures/Profimedia
Marylin MonroeHolivudHollywoodHolivudska Diva
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