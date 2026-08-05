Život najvećeg seks-simbola Hollywooda: Marilyn Monroe i muškarci koji su osvojili njezino srce

Marilyn Monroe bila je jedna od najvećih filmskih ikona svih vremena, žena koja je svojim osmijehom, talentom i neodoljivim šarmom osvojila Hollywood. Iza slike fatalne plavuše i glamurozne zvijezde skrivala se kompleksna žena čiji je život obilježila velika slava, ali i brojne privatne borbe. Preminula je na današnji dan 5. kolovoza 1962. godine.

Njezin ljubavni život desetljećima je privlačio pažnju javnosti. Marilyn se udavala tri puta – za policajca Jima Doughertyja, legendarnog bejzbolaša Joea DiMaggija i slavnog dramatičara Arthura Millera – a povezivali su je i s brojnim poznatim muškarcima poput Marlona Branda, Franka Sinatre te, prema nekim tvrdnjama, američkog predsjednika Johna F. Kennedyja.

Iako je mnogima bila simbol ljepote i uspjeha, Marilyn je iza kulisa vodila teške životne bitke. Borila se s nesanicom, anksioznošću i ovisnošću o lijekovima, a njezin prerani odlazak u 36. godini života dodatno je učvrstio njezin status jedne od najintrigantnijih osoba u povijesti Hollywooda.

U ovoj galeriji donosimo priču o Marilyn Monroe, njezinim velikim ljubavima i muškarcima koji su na različite načine obilježili njezin život.