Zvijezda kultne serije rođena u zatvoru, a kolegama je bila tiha patnja: Njena priča nije bajka

VRUĆA NOĆ NA MAKSIMIRU /
Sopić se izgrlio s dinamovcima pa mu nakon pola sata propao plan, pogledajte što je izvodio
Za milijune gledatelja diljem svijeta, ona je Blair Waldorf, kraljica Upper East Sidea iz kultne serije "Tračerica", čiji je život bio definiran dizajnerskom odjećom i neograničenim bogatstvom. No, stvarni život glumice Leighton Meester (40) dramatično odudara od glamurozne fikcije. Njezina priča nije bajka o privilegijama, već nevjerojatna saga o preživljavanju koja je započela na najneočekivanijem mjestu.