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NEMIRNO DJETINJSTVO /

Zvijezda kultne serije rođena u zatvoru, a kolegama je bila tiha patnja: Njena priča nije bajka

Zvijezda kultne serije rođena u zatvoru, a kolegama je bila tiha patnja: Njena priča nije bajka
Foto: Juan Rico/Backgrid USA/Profimedia
Leighton je rođena 1986. dok je njezina majka, Constance, služila zatvorsku kaznu zbog sudjelovanja u lancu krijumčarenja marihuane iz Jamajke u SAD.
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Za milijune gledatelja diljem svijeta, ona je Blair Waldorf, kraljica Upper East Sidea iz kultne serije "Tračerica", čiji je život bio definiran dizajnerskom odjećom i neograničenim bogatstvom. No, stvarni život glumice Leighton Meester (40) dramatično odudara od glamurozne fikcije. Njezina priča nije bajka o privilegijama, već nevjerojatna saga o preživljavanju koja je započela na najneočekivanijem mjestu.

4.8.2026.
22:25
Hot.hr
Aaron Crisler/Zuma Press/Profimedia
Leighton MeesterGossip GirlTračerica
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