Zvijezda kultne serije rođena u zatvoru, a kolegama je bila tiha patnja: Njena priča nije bajka

Za milijune gledatelja diljem svijeta, ona je Blair Waldorf, kraljica Upper East Sidea iz kultne serije "Tračerica", čiji je život bio definiran dizajnerskom odjećom i neograničenim bogatstvom. No, stvarni život glumice Leighton Meester (40) dramatično odudara od glamurozne fikcije. Njezina priča nije bajka o privilegijama, već nevjerojatna saga o preživljavanju koja je započela na najneočekivanijem mjestu.