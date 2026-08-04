Tisuće navijača i brojne legende pozdravile se od istinske nogometne ikone

Odlazak legendarnog kapetana Milana Franca Baresija snažno je potresao talijanski, ali i svjetski nogomet.

"Cijela povijest AC Milana tuguje nakon smrti Franca Baresija. Njegov primjer i integritet zauvijek će ostati utkani u DNK kluba, baš kao i njegov kultni dres s brojem 6. Sućut koju AC Milan u ovim teškim trenucima upućuje obitelji Franca Baresija dijele svi Rossoneri, koji ovaj gubitak osjećaju kao vlastiti", stoji u objavi Milana.

Baresi je bio čovjek jednog kluba. Cijelu karijeru, od 1977. do 1997., proveo je na San Siru, odigravši 719 utakmica. Petnaest sezona nosio je kapetansku traku, postavši simbolom odanosti. Njegova lojalnost bila je neupitna i u najtežim danima, kada je Milan početkom osamdesetih dva puta bio u Serie B. Ostao je uz klub i vodio ga natrag na vrh. U njegovu čast, Milan je zauvijek umirovio dres s brojem šest.

Za talijansku reprezentaciju odigrao je 81 utakmicu. Bio je član zlatne generacije koja je osvojila Svjetsko prvenstvo 1982., iako nije dobio priliku u igri. Osam godina kasnije, na domaćem terenu, vodio je Italiju do trećeg mjesta. Najveća drama dogodila se na Svjetskom prvenstvu 1994. u SAD-u. Nakon teške ozljede meniskusa, vratio se na teren za samo 25 dana i odigrao herojsku utakmicu u finalu protiv Brazila. Unatoč briljantnoj igri, promašio je prvi jedanaesterac u raspucavanju, a Italija je ostala bez naslova.

Nakon što se 1997. oprostio od aktivnog igranja, Baresi je ostao duboko povezan s Milanom, gdje je obnašao funkciju počasnog potpredsjednika. Njegove posljednje godine obilježila je borba s teškom bolešću. Zdravstveni problemi postali su javni, a situacija je bila toliko osjetljiva da je nedavno Milan morao službeno demantirati lažne vijesti o njegovoj smrti, potvrdivši tek da prolazi kroz "teško i delikatno razdoblje". Nažalost, legendarni kapetan na kraju nije uspio dobiti svoju najvažniju bitku.

U utorak je u Milanu održan svečani sprovod. Došle su tisuće navijača Milana, a kamere su uhvatile i brojne nogometne legende.