Umro je Franco Baresi, jedan od najvećih nogometaša u povijesti Italije

Umro je Franco Baresi (66), legenda Milana i talijanskog nogometa te jedan od najboljih braniča u povijesti.

"Cijela povijest AC Milana tuguje nakon smrti Franca Baresija. Njegov primjer i integritet zauvijek će ostati utkani u DNK kluba, baš kao i njegov kultni dres s brojem 6. Sućut koju AC Milan u ovim teškim trenucima upućuje obitelji Franca Baresija dijele svi Rossoneri, koji ovaj gubitak osjećaju kao vlastiti", stoji u objavi Milana.

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

Simbol odanosti Rossonerima

Baresi je bio čovjek jednog kluba. Cijelu karijeru, od 1977. do 1997., proveo je na San Siru, odigravši 719 utakmica. Petnaest sezona nosio je kapetansku traku, postavši simbolom odanosti. Njegova lojalnost bila je neupitna i u najtežim danima, kada je Milan početkom osamdesetih dva puta bio u Serie B. Ostao je uz klub i vodio ga natrag na vrh. U njegovu čast, Milan je zauvijek umirovio dres s brojem šest.

Sad news from Italy as Franco Baresi has passed away this morning at 66 years old.



An absolute legend of the game with AC Milan and Italy, marking an era for different generations.



Thoughts and prayers with the family and the friends.



Rest in peace, Franco. ❤️🕊️ pic.twitter.com/50UdFEV6II — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2026

Era trofeja i nepobjediva obrana

Bio je vođa jedne od najdominantnijih obrana u povijesti, koju je činio s Paolom Maldinijem, Alessandrom Costacurtom i Maurom Tassottijem. Pod trenerima Arrigom Sacchijem i Fabijem Capellom, Milan je osvojio Europu i Italiju. U njegovoj eri, Rossoneri su podigli šest naslova prvaka Italije i tri trofeja Lige prvaka (1989., 1990. i 1994.), uz dva Interkontinentalna kupa te brojne druge domaće i europske trofeje.

Drama i slava u dresu Azzurra

Za talijansku reprezentaciju odigrao je 81 utakmicu. Bio je član zlatne generacije koja je osvojila Svjetsko prvenstvo 1982., iako nije dobio priliku u igri. Osam godina kasnije, na domaćem terenu, vodio je Italiju do trećeg mjesta. Najveća drama dogodila se na Svjetskom prvenstvu 1994. u SAD-u. Nakon teške ozljede meniskusa, vratio se na teren za samo 25 dana i odigrao herojsku utakmicu u finalu protiv Brazila. Unatoč briljantnoj igri, promašio je prvi jedanaesterac u raspucavanju, a Italija je ostala bez naslova.

Godine nakon karijere i posljednja bitka

Nakon što se 1997. oprostio od aktivnog igranja, Baresi je ostao duboko povezan s Milanom, gdje je obnašao funkciju počasnog potpredsjednika. Njegove posljednje godine obilježila je borba s teškom bolešću. Zdravstveni problemi postali su javni, a situacija je bila toliko osjetljiva da je nedavno Milan morao službeno demantirati lažne vijesti o njegovoj smrti, potvrdivši tek da prolazi kroz "teško i delikatno razdoblje". Nažalost, legendarni kapetan na kraju nije uspio dobiti svoju najvažniju bitku.