Prvo Modrić, a sad i on: Pao važan potpis na San Siru

Dan nakon što je Milan objavio da je produžio ugovor s kapetanom hrvatske reprezentacije Lukom Modrićem (40), sa San Sira su objavili da su produžili ugovor i s jednim od najvećih talenata talijanskog nogometa, Francescom Camardom (18).

Camarda je ušio u povijesne knjige kao najmlađi nogometaš koji je ikada nastupio u Serie A. U vrijeme debija imao je samo 15 dana, 8 mjeseci i 23 dana.

Foto: IPA/SplashNews.com/Splash/Profimedia

U nastupima za mlađe kategorije Milana zabio je više od 500 golova i smatra se jednim od najvećih talenata ikada u klupskoj akademiji.

Sada je potpisao ugovor do 2031. godine i očekuje se da će dobiti veću minutažu u prvoj momčadi.