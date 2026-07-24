Prvo Modrić, a sad i on: Pao važan potpis na San Siru

LUKA POSLAO PORUKU /
Prve Modrićeve riječi nakon potpisa novog ugovora: 'Ponosan što ponovno nosim ove boje'
Milan u dva dana sklopio dva važna posla
Dan nakon što je Milan objavio da je produžio ugovor s kapetanom hrvatske reprezentacije Lukom Modrićem (40), sa San Sira su objavili da su produžili ugovor i s jednim od najvećih talenata talijanskog nogometa, Francescom Camardom (18).
Camarda je ušio u povijesne knjige kao najmlađi nogometaš koji je ikada nastupio u Serie A. U vrijeme debija imao je samo 15 dana, 8 mjeseci i 23 dana.
U nastupima za mlađe kategorije Milana zabio je više od 500 golova i smatra se jednim od najvećih talenata ikada u klupskoj akademiji.
Sada je potpisao ugovor do 2031. godine i očekuje se da će dobiti veću minutažu u prvoj momčadi.