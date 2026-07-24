FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ROSSONERI U NALETU /

Prvo Modrić, a sad i on: Pao važan potpis na San Siru

Prvo Modrić, a sad i on: Pao važan potpis na San Siru
×
Foto: Cristiano Barni/Alamy/Profimedia

Milan u dva dana sklopio dva važna posla

24.7.2026.
14:10
M.G.
Cristiano Barni/Alamy/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Dan nakon što je Milan objavio da je produžio ugovor s kapetanom hrvatske reprezentacije Lukom Modrićem (40), sa San Sira su objavili da su produžili ugovor i s jednim od najvećih talenata talijanskog nogometa, Francescom Camardom (18).

Camarda je ušio u povijesne knjige kao najmlađi nogometaš koji je ikada nastupio u Serie A. U vrijeme debija imao je samo 15 dana, 8 mjeseci i 23 dana.

Prvo Modrić, a sad i on: Pao važan potpis na San Siru
Foto: IPA/SplashNews.com/Splash/Profimedia

U nastupima za mlađe kategorije Milana zabio je više od 500 golova i smatra se jednim od najvećih talenata ikada u klupskoj akademiji.

Sada je potpisao ugovor do 2031. godine i očekuje se da će dobiti veću minutažu u prvoj momčadi.

MilanLuka Modrić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike