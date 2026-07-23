Sad je i službeno: Luka Modrić produžio ugovor s Milanom

Luka Modrić produžio je ugovor i sljedeću sezonu će igrati za Milan, objavio je talijanski klub.

Ova vijest ne predstavlja iznenađenje jer su brojni talijanski mediji u posljednjim danima objavili da je dogovor postignut te da Luka ostaje član Rossonera i u sezoni 2026./2027.

The future still bears his name.

Luka's Rossonero story continues ❤️🖤 pic.twitter.com/Ly5sm7QQ44 — AC Milan (@acmilan) July 23, 2026

Modrić je u Milan stigao na ljeto 2025. godine nakon što mu je istekao ugovor s Real Madridom i potpisao ugovor na jednu sezonu, s opcijom produljenja na još jednu. Dugo se nije znalo hoće li tu opciju aktivirati, čak se nakon Svjetskog prvenstva nagađalo o tome hoće li uopće nastaviti igrati, ali sada je neizvjesnosti stigao kraj i nosit će crveno-crni dres još jednu sezonu.

Njegov ostanak na San Siru najavio je prošloga tjedna novi trener Ruben Amorim koji je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja nagovijestio da će Luka ostati u momčadi, opisujući ga kao izuzetno važnog igrača za svoj Milan.

Modrić je u prošloj sezoni za Milan nastupio u 37 utakmica, s učinkom od 2 pogotka i 3 asistencije.