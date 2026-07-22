Otkriveni detalji: Evo koliko će Modrić zarađivati u novom ugovoru s Milanom

Talijanski nogometni insajder Nicolo Schira objavio je da je Luka Modrić vrlo blizu potpisa novog ugovora s Milanom. Prema njegovim informacijama, hrvatski veznjak trebao bi produljiti suradnju s talijanskim velikanom za još jednu sezonu.

Luka #Modric is one step away to sign a new deal until 2027 (€4,5M/year) with #ACMilan, which are confident to keep the croatian for another season. #transfers https://t.co/lWvZfcNyee — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 19, 2026

Schira navodi i da će Modrićeva godišnja plaća iznositi 4,5 milijuna eura.

Iako financijski detalji ugovora nisu službeno potvrđeni, talijanski mediji i ranije su pisali da je hrvatski kapetan tijekom prošle sezone imao primanja u približno istom iznosu. Očekuje se da će službena potvrda novog ugovora stići uskoro.