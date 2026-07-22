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Otkriveni detalji: Evo koliko će Modrić zarađivati u novom ugovoru s Milanom

Otkriveni detalji: Evo koliko će Modrić zarađivati u novom ugovoru s Milanom
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Foto: Marco Canoniero/Alamy/Profimedia

Financijski detalji ugovora nisu službeno potvrđeni...

22.7.2026.
7:42
Sportski.net
Marco Canoniero/Alamy/Profimedia
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Talijanski nogometni insajder Nicolo Schira objavio je da je Luka Modrić vrlo blizu potpisa novog ugovora s Milanom. Prema njegovim informacijama, hrvatski veznjak trebao bi produljiti suradnju s talijanskim velikanom za još jednu sezonu.

 

 

Schira navodi i da će Modrićeva godišnja plaća iznositi 4,5 milijuna eura.

Iako financijski detalji ugovora nisu službeno potvrđeni, talijanski mediji i ranije su pisali da je hrvatski kapetan tijekom prošle sezone imao primanja u približno istom iznosu. Očekuje se da će službena potvrda novog ugovora stići uskoro.

Luka ModrićMilan
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