Sakrio se od oluje ispod drveta i smijao prijateljima kako kisnu, sekundu kasnije ga je pogodio grom!

Amerikanac Chris Schiavone pukom je srećom preživio udar groma s lakšim ozljedama nakon što se neki dan sakrio od grmljavinske oluje na jednom od najgorih mogućih mjesta, ispod drveta!

Zastrašujući događaj zabilježio je vlastitim mobitelom, a sve se odvilo na golf terenima Pebble Creek kod Cincinnatija, gdje je Schiavonea i njegove prijatelje zadesilo nevrijeme.

Schiavone je zastao pod stablom i pritom se smijao prijateljima koji su zapeli s vozilom u blatu, ali već samo koji trenutak kasnije je pao kao pokošen nakon što ga je pogodio grom u ruku.

Schiavone je ispričao da je nakon udara privremeno oglušio i izgubio osjećaj u tijelu te naglasio da je danas zahvalan što je živ.

Video postao globalno upozorenje

Snimka se munjevito proširila internetom nakon što ju je objavio meteorolog Matt Devitt, koji je uz nju naglasio da je Schiavone preživio bez ozljeda opasnih po život.

"Ovo je jedan od najluđih videa koje sam ikad vidio", naveo je Devitt i kazao da je junak snimke u međuvremenu već otpušten kući uz opekline na ruci.

Upozorenja stručnjaka: Drvo nije zaklon

Ovaj je incident ponovno stavio u fokus ključne savjete za sigurnost.

Schiavoneov postupak – traženje zaklona pod stablom – stručnjaci smatraju kobnom pogreškom. Otvoreni prostori poput golf terena iznimno su rizični jer stabla djeluju kao prirodni gromobrani.

Podaci Fox Weathera pokazuju da se gotovo polovica svih smrtnih slučajeva od udara groma na golf terenima (u razdoblju od 2006. do 2023.) dogodila upravo osobama koje su se sklonile ispod drveća.

Jedina sigurna mjesta su čvrste zgrade i automobili s tvrdim krovom, rečeno je.

Tko su najčešće žrtve?

Iako su golf tereni opasni, golferi statistički nisu najugroženija skupina. Prema podacima američkoga Nacionalnoga vijeća za sigurnost od munja, najviše smrtnih slučajeva bilježi se tijekom ribolova.

Slijede ga aktivnosti poput vožnje čamcem, kampiranja i radova u dvorištu.

Golf se ipak nalazi među dvanaest sportova s najviše zabilježenih smrtnih ishoda u posljednjih 17 godina. Povijest pamti i slučaj slavnog golfera Leeja Trevina, kojeg je munja također udarila na turniru davne 1975. godine.

Slučaj Schiavonea, koji je nevjerojatnom srećom prošao bez teških posljedica, postao je više od viralne snimke. Njegov mobitel zabilježio je trenutak koji služi kao globalni podsjetnik na smrtonosne opasnosti koje vrebaju na otvorenom tijekom nevremena i na važnost pravovremenog traženja sigurnog zaklona.