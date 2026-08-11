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Fanovi u nevjerici zbog starih fotografija: Ovako su Kim i Kylie izgledale prije operacija

Fanovi u nevjerici zbog starih fotografija: Ovako su Kim i Kylie izgledale prije operacija
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Foto: Profimedia

Na fotografijama Kim pozira s Kylie u potpuno opuštenom izdanju, daleko od crvenih tepiha, luksuznih kampanja i pomno osmišljenih fotografija kojima danas pune naslovnice

11.8.2026.
12:00
Hot.hr
Profimedia
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Poduzetnica i milijarderka Kylie Jenner proslavila je 29. rođendan, a njezina starija polusestra reality zvijezda i poduzetnica Kim Kardashian (45) odlučila joj je čestitati na pomalo neočekivan način. Umjesto aktualnih glamuroznih fotografija, Kim je zavirila u obiteljski album i na Instagramu objavila fotografije iz njihova djetinjstva – iz vremena kada su sestre izgledale bitno drugačije i kada estetske transformacije još nisu bile dio njihova javnog imidža. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian)

Na fotografijama Kim pozira s Kylie u potpuno opuštenom izdanju, daleko od crvenih tepiha, luksuznih kampanja i pomno osmišljenih fotografija kojima danas pune naslovnice. Upravo je taj povratak u prošlost privukao posebnu pažnju pratitelja.

Uz tri fotografije Kim je Kylie posvetila emotivnu rođendansku poruku: ''Sretan rođendan, moja princezo, seko. Volim te.''

Ipak, pažnju javnosti nisu privukle samo sestrinska ljubav i nostalgija. Fotografije su ponovno otvorile temu fizičkih promjena kroz koje su obje sestre prošle tijekom godina. Kylie je na njima gotovo neprepoznatljiva u odnosu na izgled po kojem je danas poznata, a posebno se ističe njezino lice prije estetskih intervencija, piši pratitelji. 

Fanovi u nevjerici zbog starih fotografija: Ovako su Kim i Kylie izgledale prije operacija
Foto: Profimedia

Objava je zato vrlo brzo izazvala lavinu komentara. Dok su jedni hvalili Kim zbog toga što je pokazala njihovu prirodniju, privatnu stranu i podsjetila na dane prije najveće slave, drugi su se usredotočili upravo na razliku u izgledu.

''Kim, mogla si objaviti i neku noviju fotografiju”, našalio se jedan pratitelj, dok je drugi komentirao: ''Tko su ove žene? Ne prepoznajem ih''. 

Kim KardashianKylie JennerRođendan
komentara
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