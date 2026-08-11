Fanovi u nevjerici zbog starih fotografija: Ovako su Kim i Kylie izgledale prije operacija
Na fotografijama Kim pozira s Kylie u potpuno opuštenom izdanju, daleko od crvenih tepiha, luksuznih kampanja i pomno osmišljenih fotografija kojima danas pune naslovnice
Poduzetnica i milijarderka Kylie Jenner proslavila je 29. rođendan, a njezina starija polusestra reality zvijezda i poduzetnica Kim Kardashian (45) odlučila joj je čestitati na pomalo neočekivan način. Umjesto aktualnih glamuroznih fotografija, Kim je zavirila u obiteljski album i na Instagramu objavila fotografije iz njihova djetinjstva – iz vremena kada su sestre izgledale bitno drugačije i kada estetske transformacije još nisu bile dio njihova javnog imidža.
Na fotografijama Kim pozira s Kylie u potpuno opuštenom izdanju, daleko od crvenih tepiha, luksuznih kampanja i pomno osmišljenih fotografija kojima danas pune naslovnice. Upravo je taj povratak u prošlost privukao posebnu pažnju pratitelja.
Uz tri fotografije Kim je Kylie posvetila emotivnu rođendansku poruku: ''Sretan rođendan, moja princezo, seko. Volim te.''
Ipak, pažnju javnosti nisu privukle samo sestrinska ljubav i nostalgija. Fotografije su ponovno otvorile temu fizičkih promjena kroz koje su obje sestre prošle tijekom godina. Kylie je na njima gotovo neprepoznatljiva u odnosu na izgled po kojem je danas poznata, a posebno se ističe njezino lice prije estetskih intervencija, piši pratitelji.
Objava je zato vrlo brzo izazvala lavinu komentara. Dok su jedni hvalili Kim zbog toga što je pokazala njihovu prirodniju, privatnu stranu i podsjetila na dane prije najveće slave, drugi su se usredotočili upravo na razliku u izgledu.
''Kim, mogla si objaviti i neku noviju fotografiju”, našalio se jedan pratitelj, dok je drugi komentirao: ''Tko su ove žene? Ne prepoznajem ih''.