Kylie Jenner slavi 29. rođendan: Pet tajni uspjeha najmlađe članice slavnog klana

Fascinantan put Kylie Jenner, od reality zvijezde do globalne poslovne mogulice ne prestaje intrigirati, a iza glamura i kontroverzi stoje promišljeni poslovni potezi koji su je definirali. Danas, kada puni 29 godina, izdvajamo pet ključnih činjenica o njezinu usponu.

Poslovni rizik koji se isplatio

Svoje kozmetičko carstvo pokrenula je s velikim rizikom. Sa samo 17 godina uložila je 250.000 dolara vlastite ušteđevine u proizvodnju prvih setova za usne, što je u tom trenutku bila otprilike polovica novca koji je imala na računu. Hrabrost se isplatila: prva serija od 15.000 komada rasprodana je za manje od minute, čime je službeno rođen brend Kylie Cosmetics.

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Kontroverzna titula i Forbesov obrat

Uspjeh tvrtke doveo je do toga da ju je časopis Forbes 2019. proglasio najmlađom "samostvorenom" milijarderkom, što je izazvalo burne rasprave u javnosti zbog njezinog odrastanja u iznimno bogatoj obitelji. Kontroverza je eskalirala 2020. kada joj je isti časopis oduzeo titulu, optuživši je za preuveličavanje podataka o profitu. Njezino se bogatstvo danas procjenjuje na oko 700 milijuna dolara.

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Više od šminke: Širenje carstva

Iako je Kylie Cosmetics temelj njezinog bogatstva, Kylie se nije zaustavila. Strateški je proširila poslovanje osnovavši Kylie Skin, liniju za njegu kože, a zatim se okušala i u drugim industrijama s brendovima Kylie Swim, Kylie Baby te modnim brendom Khy, pokrenutim u listopadu 2023. godine.

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Kraljica nekretnina s portfeljem od osamdeset milijuna dolara

Osim poduzetništva, Jenner je i vješta poznavateljica tržišta nekretnina. Tijekom godina posjedovala je nekoliko luksuznih zdanja u Los Angelesu. Njezina glavna rezidencija je imanje vrijedno 36,5 milijuna dolara u ekskluzivnoj četvrti Holmby Hills, a cijeli portfelj nekretnina procjenjuje se na više od osamdeset milijuna dolara.

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Kako je nesigurnost pretvorila u profit

Možda najzanimljivija činjenica jest da je ideja za liniju proizvoda za usne proizašla iz njezine osobne nesigurnosti. Priznala je kako ju je komentar o veličini usana potaknuo da počne koristiti filere. Medijska pompa oko njezina izgleda postala je globalni fenomen, a Kylie je tu pažnju pametno iskoristila kao savršenu odskočnu dasku za poslovni uspjeh.

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Fenomen Kylie Jenner kompleksna je priča o slavi, ambiciji i modernom poduzetništvu. Za sve koji žele dublje zaroniti u pozadinu uspona ove moćne obitelji, na platformi Voyo dostupni su dokumentarci 'Obitelj Kardashian: Dinastija od milijardu dolara', i 'Kuća Kardashian', koji nude rijedak uvid u mehanizme iza jedne od najmoćnijih dinastija današnjice.