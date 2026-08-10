FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POSLOVNO CARSTVO /

Kylie Jenner slavi 29. rođendan: Pet tajni uspjeha najmlađe članice slavnog klana

Kylie Jenner slavi 29. rođendan: Pet tajni uspjeha najmlađe članice slavnog klana
×
Foto: Instagram

Najmlađa članica klana Kardashian-Jenner, Kylie Jenner, danas slavi 29. rođendan

10.8.2026.
12:50
Hot.hr
Instagram
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Fascinantan put Kylie Jenner, od reality zvijezde do globalne poslovne mogulice ne prestaje intrigirati, a iza glamura i kontroverzi stoje promišljeni poslovni potezi koji su je definirali. Danas, kada puni 29 godina, izdvajamo pet ključnih činjenica o njezinu usponu.

Poslovni rizik koji se isplatio

Svoje kozmetičko carstvo pokrenula je s velikim rizikom. Sa samo 17 godina uložila je 250.000 dolara vlastite ušteđevine u proizvodnju prvih setova za usne, što je u tom trenutku bila otprilike polovica novca koji je imala na računu. Hrabrost se isplatila: prva serija od 15.000 komada rasprodana je za manje od minute, čime je službeno rođen brend Kylie Cosmetics.

Kylie Jenner slavi 29. rođendan: Pet tajni uspjeha najmlađe članice slavnog klana
Foto: Rob Latour/Shutterstock Editorial/Profimedia

Kontroverzna titula i Forbesov obrat

Uspjeh tvrtke doveo je do toga da ju je časopis Forbes 2019. proglasio najmlađom "samostvorenom" milijarderkom, što je izazvalo burne rasprave u javnosti zbog njezinog odrastanja u iznimno bogatoj obitelji. Kontroverza je eskalirala 2020. kada joj je isti časopis oduzeo titulu, optuživši je za preuveličavanje podataka o profitu. Njezino se bogatstvo danas procjenjuje na oko 700 milijuna dolara.

Kylie Jenner slavi 29. rođendan: Pet tajni uspjeha najmlađe članice slavnog klana
Foto: ALLA/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Više od šminke: Širenje carstva

Iako je Kylie Cosmetics temelj njezinog bogatstva, Kylie se nije zaustavila. Strateški je proširila poslovanje osnovavši Kylie Skin, liniju za njegu kože, a zatim se okušala i u drugim industrijama s brendovima Kylie Swim, Kylie Baby te modnim brendom Khy, pokrenutim u listopadu 2023. godine.

Kylie Jenner slavi 29. rođendan: Pet tajni uspjeha najmlađe članice slavnog klana
Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

Kraljica nekretnina s portfeljem od osamdeset milijuna dolara

Osim poduzetništva, Jenner je i vješta poznavateljica tržišta nekretnina. Tijekom godina posjedovala je nekoliko luksuznih zdanja u Los Angelesu. Njezina glavna rezidencija je imanje vrijedno 36,5 milijuna dolara u ekskluzivnoj četvrti Holmby Hills, a cijeli portfelj nekretnina procjenjuje se na više od osamdeset milijuna dolara.

Kylie Jenner slavi 29. rođendan: Pet tajni uspjeha najmlađe članice slavnog klana
Foto:

Kako je nesigurnost pretvorila u profit

Možda najzanimljivija činjenica jest da je ideja za liniju proizvoda za usne proizašla iz njezine osobne nesigurnosti. Priznala je kako ju je komentar o veličini usana potaknuo da počne koristiti filere. Medijska pompa oko njezina izgleda postala je globalni fenomen, a Kylie je tu pažnju pametno iskoristila kao savršenu odskočnu dasku za poslovni uspjeh.

Kylie Jenner slavi 29. rođendan: Pet tajni uspjeha najmlađe članice slavnog klana
Foto: Jason Merritt/Getty images/Profimedia

Fenomen Kylie Jenner kompleksna je priča o slavi, ambiciji i modernom poduzetništvu. Za sve koji žele dublje zaroniti u pozadinu uspona ove moćne obitelji, na platformi Voyo dostupni su dokumentarci 'Obitelj Kardashian: Dinastija od milijardu dolara', i 'Kuća Kardashian', koji nude rijedak uvid u mehanizme iza jedne od najmoćnijih dinastija današnjice.

VoyoKylie JennerRođendanKardashianKardashian-jenner
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike