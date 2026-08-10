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NEOČEKIVANI SPOJ /

Romantični izlazak inspektora Ramljaka pošao po zlu u novoj epizodi serije 'IQ 160'

Romantični izlazak inspektora Ramljaka pošao po zlu u novoj epizodi serije 'IQ 160'
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Foto: Screenshot RTL Danas

U novoj epizodi popularne kriminalističke serije 'IQ 160' s platforme Voyo, privatni život inspektora Tomislava Ramljaka dolazi u prvi plan, a romantični izlazak kreće u potpuno neočekivanom smjeru

10.8.2026.
13:46
Hot.hr
Screenshot RTL Danas
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Dok se on pokušava opustiti, novi zamršeni slučaj uvlači ga natrag u svijet istraga, dokazujući da za njega i njegovu genijalnu partnericu Marinu Kapov granica između posla i privatnosti gotovo ne postoji.

Inspektor Tomislav Ramljak pokušao je nakratko zaboraviti na napete istrage i opustiti se na spoju s atraktivnom damom, no ležeran razgovor u restoranu brzo je poprimio sasvim neočekivan tijek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Dinamika koja osvaja gledatelje

Gledatelji prate intelektualni dvoboj s neočekivanim preokretima. Glumac Luka Peroš, koji se nakon više od desetljeća vratio domaćoj produkciji, a poznat je i po ulozi u hitu 'La Casa de Papel', istaknuo je kako ga je privukao element komedije. Kao prva hrvatska Voyo original serija, 'IQ 160' uspješno je adaptirala francuski format 'HPI'.

Dok se u pozadini razvijaju njihove osobne priče, glavni duo iz epizode u epizodu dokazuje da je ponekad najgenijalnije rješenje skriveno tamo gdje ga nitko ne očekuje. Nove epizode gledaj petkom samo na platformi Voyo.

VoyoIq 160Nova SerijaLuka Peroš
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