FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BOL U ROSARIJU /

Bez riječi smo! Pogledajte Messija na posljednjem ispraćaju oca, lice govori baš sve

Bez riječi smo! Pogledajte Messija na posljednjem ispraćaju oca, lice govori baš sve
Foto: Luis ROBAYO/AFP/Profimedia
1 /27
VOYO logo

Lionel Messi u nedjelju se u rodnom Rosariju oprostio od oca Jorgea, koji je preminuo u 68. godini nakon bolesti s kojom se borio posljednjih mjeseci.

Obitelj i najbliži prijatelji okupili su se na intimnom ispraćaju na groblju El Prado, dok su se ispred groblja okupili i brojni Messijevi obožavatelji kako bi mu pružili podršku. „Snagu, Leo. Volimo te“, pisalo je na jednoj od poruka ostavljenih na ogradi.

Messi je na posljednji ispraćaj stigao diskretno, kroz bočni ulaz, a fotografije ga prikazuju samog, spuštene glave i vidno potresenog. Uz njega je bila supruga Antonela Roccuzzo.

Jorge Messi imao je golem utjecaj na sinovu karijeru i bio mu je agent tijekom najvećeg dijela nogometnog puta. Na ispraćaju su se pojavili i brojni vijenci, među ostalima oni Argentinskog nogometnog saveza, reprezentacije i Newell's Old Boysa, kluba koji je Jorge posebno volio.

10.8.2026.
14:38
Sportski.net
Luis ROBAYO/AFP/Profimedia
Lionel MessiArgentinaRosarioAntonella Roccuzzo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija