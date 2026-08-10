Bez riječi smo! Pogledajte Messija na posljednjem ispraćaju oca, lice govori baš sve

Lionel Messi u nedjelju se u rodnom Rosariju oprostio od oca Jorgea, koji je preminuo u 68. godini nakon bolesti s kojom se borio posljednjih mjeseci.

Obitelj i najbliži prijatelji okupili su se na intimnom ispraćaju na groblju El Prado, dok su se ispred groblja okupili i brojni Messijevi obožavatelji kako bi mu pružili podršku. „Snagu, Leo. Volimo te“, pisalo je na jednoj od poruka ostavljenih na ogradi.

Messi je na posljednji ispraćaj stigao diskretno, kroz bočni ulaz, a fotografije ga prikazuju samog, spuštene glave i vidno potresenog. Uz njega je bila supruga Antonela Roccuzzo.

Jorge Messi imao je golem utjecaj na sinovu karijeru i bio mu je agent tijekom najvećeg dijela nogometnog puta. Na ispraćaju su se pojavili i brojni vijenci, među ostalima oni Argentinskog nogometnog saveza, reprezentacije i Newell's Old Boysa, kluba koji je Jorge posebno volio.