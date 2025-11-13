Ove fotografije će vam pomutiti pamet: Možete li shvatiti što se na njima nalazi?
Optička iluzija je vizualna pojava u kojoj naš mozak pogrešno interpretira ono što vidimo, pa nam se čini da je slika drugačija nego što u stvarnosti jest.
Drugim riječima oči vide nešto, ali mozak to krivo protumači. Često osvajaju društvene mreže, a jedna od najzanimljivijih online adresa za ovakve prizore je Redditova stranica r/confusing_perspective, gdje korisnici svakodnevno dijele fotografije koje na prvi pogled izgledaju kao nešto sasvim drugo. Iz mora takvih vizualnih varki izdvojili smo 15 najboljih primjera koji će vas potpuno zaintrigirati i natjerati da dvaput pogledate.