FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VEČER ZA PAMĆENJE /

Poznata lica na reviji Snježane Schillinger: Među njima i Jakov Kitarović, evo kako je bilo

Poznata lica na reviji Snježane Schillinger: Među njima i Jakov Kitarović, evo kako je bilo
Foto: Marko Lukunic/pixsell
Jakov Kitarović, Neven Ciganović, Laura Prgomet i Antea Kodžoman
1 /26
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sinoć 12. studenoga u Muzeju grada Zagreba održana je jubilarna, 20. revija modnog brenda Duchess dizajnerice i poduzetnice Snježane Schillinger. Nova kolekcija oduševila je publiku spojem elegancije, čipke i jesenskih tonova, uz prepoznatljive krojeve koji kombiniraju business stil i ženstvenost.

Schillinger je predstavila niz svečanih haljina, upravo ondje su se okupila brojna poznata lica hrvatske javne scene, među kojima su bili Neven Ciganović, Snježana Mehun, Ivana Plechinger, Jakov Kitarović, Alka Vuica, Sandi Cenov, Antea Kodžoman, Laura Prgomet, Petra Maroja te Leonarda Boban. Zavirite u galeriju i pogledajte kako je to izgledalo. 

13.11.2025.
8:40
Hot.hr
Marko Lukunic/pixsell
Snježana SchillingerNeven CiganovićLaura PrgometAntea KodzomanPetra MarojeAlka VuicaSnježana MehunIvana PlechingerJakov KitarovićSandi CenovRevijaMuzejZagrebLeonarda Boban
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VEČER ZA PAMĆENJE /
Poznata lica na reviji Snježane Schillinger: Među njima i Jakov Kitarović, evo kako je bilo