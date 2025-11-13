Poznata lica na reviji Snježane Schillinger: Među njima i Jakov Kitarović, evo kako je bilo

CHRIS NOTH /
Svi su bili ludi za Facom, a onda... Zbog optužbi mu je propala karijera, a evo gdje je danas
Sinoć 12. studenoga u Muzeju grada Zagreba održana je jubilarna, 20. revija modnog brenda Duchess dizajnerice i poduzetnice Snježane Schillinger. Nova kolekcija oduševila je publiku spojem elegancije, čipke i jesenskih tonova, uz prepoznatljive krojeve koji kombiniraju business stil i ženstvenost.
Schillinger je predstavila niz svečanih haljina, upravo ondje su se okupila brojna poznata lica hrvatske javne scene, među kojima su bili Neven Ciganović, Snježana Mehun, Ivana Plechinger, Jakov Kitarović, Alka Vuica, Sandi Cenov, Antea Kodžoman, Laura Prgomet, Petra Maroja te Leonarda Boban. Zavirite u galeriju i pogledajte kako je to izgledalo.