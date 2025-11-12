Prizori koji oduzimaju dah: Znate li koji se grad krije ispod ovih oblaka?

U srijedu se Banja Luka probudila pod gustim slojem bijelih oblaka koji su potpuno prekrili grad. Iznad oblaka samo su se nazirale okolne planine. Gusta banjalučka magla privukla je pozornost fotoreportera Pixsella, koji su 'okovani' grad na Vrbasu ovjekovječili objektivom bespilotne letjelice.

Prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda za srijedu prijepodne najavila je nisku oblačnost i maglu koja je na sjeveru BiH česta vremenska nepogoda. Magla je bila prisutna i u kotlinama središnjih i istočnih područja susjedne zemlje.

Banjaluka se trenutačno 'grije' na 10 stupnjeva, u Bihaću je čak 16 stupnjeva, dok je Tuzla na 13 stupnjeva. U olimpijskom gradu sunce se stidljivo probija kroz slojeve magle, u 12.55 sati Sarajevo mjeri 12 stupnjeva.

Sunčani jug nema problema s maglom, tako je u Mostaru 15°C, kamere iz grada na Neretvi i Radobolji pokazuju sunčano vrijeme.