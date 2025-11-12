Ovako slavna glumica izgleda bez šminke: Mnogi tvrde da je potpuno prirodna

Sarah Jessica Parker (60), jedna od najpoznatijih glumica i modnih ikona današnjice, već desetljećima intrigira javnost – ne samo ulogom Carrie Bradshaw, već i svojim iskrenim pristupom ljepoti, starenju i izgledu bez šminke. Za razliku od mnogih kolegica, Parker nikada nije skrivala bore, sijede niti znakove vremena. Naprotiv – često ih nosi s ponosom.

Glumica je više puta izjavila da se najbolje osjeća kada nema šminke na licu. U intervjuu za "Woman & Home" rekla je da se u svakodnevnom životu trudi koristiti što manje proizvoda, jer na snimanjima mjesecima nosi tešku šminku po 16 sati dnevno. Njena beauty rutina iznenađujuće je jednostavna – umivanje sapunom, malo hidratacije i jade roller koji čuva u frižideru. “Nemam devet koraka rutinu. Samo radim ono što mi tog dana paše”, izjavila je za američke medije.

Kad je riječ o estetskim zahvatima, Sarah Jessica Parker zauzima jasan stav. U intervjuu za Vogue našalila se da je “vjerojatno propustila trenutak za dobru staru facelifting operaciju”, no istaknula da se nikada nije odlučila na velike kirurške zahvate. Umjesto toga, povremeno koristi dermatološke tretmane poput kemijskih pilinga ili lasera, ali bez mijenjanja crta lica.

“Ne osuđujem žene koje to rade, ali ja sam izabrala drugačije. Ne želim se skrivati od vremena, ono mi je donijelo sve što jesam”, rekla je za The Independent.