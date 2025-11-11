FREEMAIL
freemail
FOTOGRAFIJE OBILAZE REGIJU /

Nepozvani gosti na treningu Bosne i Hercegovine: Pazite tko je gledao Džeku i ekipu

Nepozvani gosti na treningu Bosne i Hercegovine: Pazite tko je gledao Džeku i ekipu
Foto: Armin Durgut/pixsell
Džeko i ostali reprezentativci su bili sjajno raspoloženi, a sve su gledali nepozvani gosti
1 /19
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u utorak je na stadionu Koiševo odradila trening u sklopu priprema uoči utakmice protiv Rumunjske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a sve su s tribine pratile, ni više ni manje nego lisice.

Nisu lisice smetale igračima, a raspoloženje na treningu, sudeći po fotografijama, bilo je jako dobro.

Nakon utakmice protiv Rumunjske, koja je na rasporedu u subotu, BiH u ovom ciklusu očekuje gostovanje u Austriji 18. studenog.

11.11.2025.
19:53
M.G.
Armin Durgut/pixsell
Bosna I HercegovinaLisicaTreningSvjetsko Prvenstvo 2026.
Nepozvani gosti na treningu Bosne i Hercegovine: Pazite tko je gledao Džeku i ekipu