Nepozvani gosti na treningu Bosne i Hercegovine: Pazite tko je gledao Džeku i ekipu

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u utorak je na stadionu Koiševo odradila trening u sklopu priprema uoči utakmice protiv Rumunjske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a sve su s tribine pratile, ni više ni manje nego lisice.

Nisu lisice smetale igračima, a raspoloženje na treningu, sudeći po fotografijama, bilo je jako dobro.

Nakon utakmice protiv Rumunjske, koja je na rasporedu u subotu, BiH u ovom ciklusu očekuje gostovanje u Austriji 18. studenog.