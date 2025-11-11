Bye bye, uske haljinice: Modna era Gabrijele Žalac odlazi iza rešetaka, a ovo nećemo zaboraviti

Bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac (46) javila se u ponedjeljak nešto prije 22 sata u zatvor u Remetincu zbog početka izdržavanja zatvorske kazne u trajanju od dvije godine i sedam mjeseci zbog afere Softver. Žalac se javila u Centar za dijagnostiku remetinečkog zatvora u kojem će ostati oko mjesec dana, nakon čega će dvogodišnju zatvorsku kaznu izdržavati u ženskoj kaznionici u Požegi. Na odsluženje kazne trebala se javiti 6. listopada, ali je zatražila odgodu zbog poslovnih razloga. Odbijena je, a nakon što se žalila ponovno je odbijena te više nije bilo pravne osnove za novu žalbu.

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu tada je izvijestio da je presuda rezultat sporazuma stranaka, budući da je Žalac priznala krivnju za svoje optužbe, a prije potpisivanja sporazuma uplatila je 200.000 eura na ime djelomične naknade štete, pri čemu nije isključeno pravo vjerovnika da potražuje naknadu ostale štete prema principu solidarne odgovornosti.

Žalac je u rujnu na zagrebačkom Županijskom sudu osuđena i na sedam mjeseci zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlasti, odnosno plaćanja privatnih troškova javnim novcem.

Ljubiteljica mode i uskih haljina

Iako se njezino ime najčešće veže uz afere, bivša ministrica Gabrijela Žalac godinama je u Sabor ulazila kao na modnu pistu. Na sjednice je redovito dolazila dotjerana od glave do pete, u pripijenim haljinama koje su postale njezin zaštitni znak. Birala je krojeve koji naglašavaju figuru i modne kombinacije u kojima se jasno vidjelo da ništa nije prepušteno slučaju.

Posebno je voljela žarke boje, crvenu, plavu, žutu, u kojima je često sjedila u saborskim klupama i zbog kojih je uvijek odskakala od ostatka političke scene. Njezine stajlinge mnogi su komentirali jednako žustro kao i poteze u politici. Neke od njezinih najupadljivijih i najpoznatijih izdanja - pogledajte u našoj galeriji.