Ovo su bivše djevojke Leonarda DiCaprija: Slab je na plavuše i manekenke, a nova odabranica pozira u toplesu

Leonardo DiCaprio (50) nije samo jedan od najvećih glumaca svoje generacije i strastveni borac za zaštitu okoliša – on je i sinonim za holivudskog zavodnika. Gotovo jednako koliko se piše o njegovim filmskim ulogama, javnost neumorno prati i njegov ljubavni život.

Već godinama se šale da DiCaprio ne izlazi s djevojkama starijima od 25 godina, a popis njegovih bivših partnerica doista djeluje kao katalog mlađahnih svjetskih top modela i glumica.

Od supermodela s početka 2000-ih pa sve do najnovijih manekenskih zvijezda, DiCapriov ljubavni život uvijek je bio pod povećalom. U nastavku donosimo kronologiju njegovih najpoznatijih veza – i galeriju ljepotica koje su obilježile život ovog vječnog neženje.