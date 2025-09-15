Zanosna i sa 62: Kako se mijenjala Demi Moore, jedna od najljepših glumica Hollywooda

Demi Moore (62) jedna je od najpoznatijih američkih glumica koja je svoju karijeru gradila desetljećima do samog vrha filmske industrije. Prepoznatljiva po svojoj karizmi, odvažnosti i upečatljivim ulogama, postala je simbol hollywoodskog uspjeha, ali i osobne snage. Tijekom godina istaknula se ne samo talentom za glumu, već i spremnošću da prihvati izazovne i nekonvencionalne uloge koje su obilježile njezinu karijeru.