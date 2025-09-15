NE STARI /

Zanosna i sa 62: Kako se mijenjala Demi Moore, jedna od najljepših glumica Hollywooda

Zanosna i sa 62: Kako se mijenjala Demi Moore, jedna od najljepših glumica Hollywooda
Demi Moore (62) američka je glumica koja je ostvarila značajnu karijeru u filmskoj industriji.
Demi Moore (62) jedna je od najpoznatijih američkih glumica koja je svoju karijeru gradila desetljećima do samog vrha filmske industrije. Prepoznatljiva po svojoj karizmi, odvažnosti i upečatljivim ulogama, postala je simbol hollywoodskog uspjeha, ali i osobne snage. Tijekom godina istaknula se ne samo talentom za glumu, već i spremnošću da prihvati izazovne i nekonvencionalne uloge koje su obilježile njezinu karijeru.

