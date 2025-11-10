FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRIJE I POSLIJE /

Monica iz 'Prijatelja' često je posjećivala kirurga, a onda priznala: 'Pretjerala sam'

Monica iz 'Prijatelja' često je posjećivala kirurga, a onda priznala: 'Pretjerala sam'
Foto: Profimedia
Courteney Cox (61), američka glumica, producentica i redateljica, već desetljećima zauzima posebno mjesto u Hollywoodu. Najpoznatija po ulozi Monice Geller u kultnoj seriji "Friends", Cox je svojom kombinacijom komičnog talenta, šarma i perfekcionizma postala jedna od najvoljenijih televizijskih lica devedesetih. No, osim uspješne karijere, Courteney je često bila u središtu pažnje i zbog estetskih zahvata kojima je, kako je kasnije priznala, pokušala zaustaviti vrijeme.
1 /22
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Courteney Cox (61), američka glumica, producentica i redateljica, već desetljećima zauzima posebno mjesto u Hollywoodu. Najpoznatija po ulozi Monice Geller u kultnoj seriji "Friends", Cox je svojom kombinacijom komičnog talenta, šarma i perfekcionizma postala jedna od najvoljenijih televizijskih lica devedesetih. No, osim uspješne karijere, Courteney je često bila u središtu pažnje i zbog estetskih zahvata kojima je, kako je kasnije priznala, pokušala zaustaviti vrijeme.

10.11.2025.
20:48
Hot.hr
Profimedia
Courtney CoxCourteney CoxOperacije
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRIJE I POSLIJE /
Monica iz 'Prijatelja' često je posjećivala kirurga, a onda priznala: 'Pretjerala sam'