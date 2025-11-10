Monica iz 'Prijatelja' često je posjećivala kirurga, a onda priznala: 'Pretjerala sam'

Courteney Cox (61), američka glumica, producentica i redateljica, već desetljećima zauzima posebno mjesto u Hollywoodu. Najpoznatija po ulozi Monice Geller u kultnoj seriji "Friends", Cox je svojom kombinacijom komičnog talenta, šarma i perfekcionizma postala jedna od najvoljenijih televizijskih lica devedesetih. No, osim uspješne karijere, Courteney je često bila u središtu pažnje i zbog estetskih zahvata kojima je, kako je kasnije priznala, pokušala zaustaviti vrijeme.