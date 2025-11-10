Evo kako je prošao prvi trening: Kapetan Modrić stao uz suigrača koji prolazi kroz najteži period

Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se u Zagrebu, a potom otputovala u Rijeku, gdje je u petak čeka prva od preostalih dviju utakmica kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Situacija nije idealna, popis ozlijeđenih sve je dulji, zbog čega je izbornik Zlatko Dalić aktivirao još neke igrače s liste pretpoziva. Brine ga i skromna minutaža pojedinih reprezentativaca u klubovima.

Hrvatska je stigla na Rujevicu. Reprezentacija je večeras odradila prvi trening u Rijeci, iako se svega nekoliko sati prije okupila u Zagrebu.

Zbog ozljeda su ranije otpali Mateo Kovačić i Ante Budimir, ozlijedio se i Dominik Kotarski, a iako je bio upitan i nastup Martina Erlića, s njim je srećom sve u redu. Izbornik je tako pozvao samo Petra Musu, Mislava Oršića i golmana Ivora Pandura.

Lijepo je vidjeti kako je kapetan Luka Modrić nekoliko puta stao uz Dominika Livakovića koji prolazi izuzetno težak period.

Hrvatska je gotovo osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo, a za matematičku potvrdu potreban je minimalno bod iz preostale dvije utakmice. Za tjedan dana Crna Gora u Podgorici. No prije toga Farski otoci u petak na Rujevici.

Vatreni će tako privesti kraju kvalifikacije koje bi za Hrvatsku trebale postati najuspješnije u povijesti. Pred utakmicu odluke u petak, Vatreni su na putu prema SAD-u, Meksiku i Kanadi i dalje bez poraza. Dosad su primili tek jedan jedini pogodak. A postigli - okruglih 20.