Zlatko Dalić o velikom talentu: 'Nije ni u Hajduku ni u Dinamu, a igra sjajno'

Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se u Zagrebu, a potom otputovala u Rijeku, gdje je u petak čeka prva od preostalih dviju utakmica kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Situacija nije idealna, popis ozlijeđenih sve je dulji, zbog čega je izbornik Zlatko Dalić aktivirao još neke igrače s liste pretpoziva. Brine ga i skromna minutaža pojedinih reprezentativaca u klubovima.

Hrvatska je stigla na Rujevicu. Reprezentacija je večeras odradila prvi trening u Rijeci, iako se svega nekoliko sati prije okupila u Zagrebu. A ondje je izbornik Zlatko Dalić konferenciju za medije otvorio s ne baš dobrim vijestima.

"Imamo tih problema, ali više bih rekao upitnika nego problema. Do Svjetskog prvenstva je sedam mjeseci."

Zbog ozljeda su ranije otpali Mateo Kovačić i Ante Budimir, ozlijedio se i Dominik Kotarski, a upitan je i nastup Martina Erlića. Izbornik zbog toga razmatra aktiviranje još nekih igrača s liste pretpoziva, a zasad je naknadno pozvao Petra Musu, Mislava Oršića i vratara Ivora Pandura.

Ali, to nije sve. Dalića brine i to što neki ne igraju u klubovima ili igraju vrlo malo.

"I ovo mora biti njima poruka da se nametnu, da se pokušaju vratiti u formu. Tu mislim na Baturinu, Majera, Ivanovića, Matanovića, Luku Sučića. Tako je i s Livakovićem. Kod njega je malo situacija drugačija jer je on odigrao jako, jako puno dobrih utakmica za Hrvatsku, ali i on mora svoj status riješiti do ožujka."

Odličan test

Jer u ožujku bi Hrvatska u Orlandu i New Yorku trebala odigrati pripremne utakmice s Brazilom i Kolumbijom.

"Dvije jake reprezentacije, dvije odlične probe i da će to biti odličan tetst nama za Svjetsko prvenstvo."

Mateo Kovačić do tada će voditi utrku s vremenom. Ponovno je osjetio bol u peti zboga čega je podvrgnut novoj operaciji.

"Mi očekujemo da će on do ožujka biti spreman. To djeluje na njega sigurno i psihički i teško je, ali Mateo je borac i nadam se da će on to sve skupa prebroditi."

Luka Vušković odigrat će utakmicu s Farskim otocima, a potom će vrlo vjerojatno pomoći U-21 reprezentaciji Ivice Olića koju čeka nastavak kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Hvalio je Dalić i golgetera Franka Kovačevića iz Celja i Adriana Jagušića iz Slaven Belupa. Obojica su i dalje na pretpozivu.

"Zbog toga sam rekao i Jagušiću koji igra sjajno, koji se nameće. Nije ni u Hajduku ni u Dinamu, a igra sjajno i zaista je to velik potencijal. Ali evo, mislim da je i on bitan za mladu reprezentaciju tako da ćemo morati to sve skupa iskalkulirati. Dečko je zabio jako puno golova, skrenuo je pažnju na sebe i na njemu je samo da tako dalje nastavi, da radi i da se nametne. Mi ćemo ga pratiti, naravno!"

O HNL-u, krizi Dinama i Hajduku na vrhu ljestvice izbornik je bio kratak.

"Ne bi se štel mešat'!"

Računica je jasna

Što se reprezentacije tiče - računica je jasna. Hrvatska je gotovo osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo, a za matematičku potvrdu potreban je minimalno bod iz preostale dvije utakmice. Za tjedan dana Crna Gora u Podgorici. No prije toga Farski otoci u petak na Rujevici.

"Poštujem i cijenim ovo što su oni napravili, ali mi smo favoriti. Mi smo ti koji moramo potvrditi Svjetsko prvenstvo, u Rijeci, protiv njih."

I tako privesti kraju kvalifikacije koje bi za Hrvatsku trebale postati najuspješnije u povijesti. Pred utakmicu odluke u petak, Vatreni su na putu prema SAD-u, Meksiku i Kanadi i dalje bez poraza. Dosad su primili tek jedan jedini pogodak. A postigli - okruglih 20.