FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POČIVAO U MIRU /

Preminuo legendarni olimpijac – osvajač zlata iz ’72. i bronce iz ’76. Trenirao je i rekordera

Preminuo legendarni olimpijac – osvajač zlata iz ’72. i bronce iz ’76. Trenirao je i rekordera
×
Foto: The Picture Art Collection/alamy/profimedia

Bondarčuk, koji se natjecao za Sovjetski Savez, osvojio je zlatnu medalju u bacanju kladiva na Olimpijskim igrama u Munchenu 1972.

25.12.2025.
19:49
Hina
The Picture Art Collection/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivši olimpijski prvak u bacanju kladiva, a kasnije i trener Anatolij Bondarčuk preminuo je u dobi od 85 godina, objavila je Europska atletska federacija (EAA).

Bondarčuk, koji se natjecao za Sovjetski Savez, osvojio je zlatnu medalju u bacanju kladiva na Olimpijskim igrama u Munchenu 1972. Četiri godine kasnije osvojio je i broncu na Olimpijskim igrama u Montrealu. Osvojio je i europsko zlato 1969. u Ateni. Koncem te godine je postavio i novi svjetski rekord od 75.48 metara. Time je postao prvi koji je bacio kladivo preko 75 metara.

Nakon završetka karijere postao je trener. Njegov najpoznatiji učenik bio je Rus Jurij Sedykh, koji je osvojio olimpijske titule 1980. i 1988. godine, a još uvijek drži svjetski rekord s rezultatom od 86.74 m, koji stoji od Europskog prvenstva u atletici 1986. u Stuttgartu.

Bondarčuk, koji je bio ukrajinskog podrijetla, posljednjih je godina živio u Kanadi, gdje je i umro. Tamo je trenirao i osvajača brončane medalje u bacanju kugle na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine, Kanađanina Dylana Armstronga. Bio je i savjetnik aktualnog olimpijskog prvaka u bacanju diska, također Kanađanina Ethana Katzberga.

POGLEDAJTE VIDEO: Siromašni Boxing Day nudi samo jedan susret! Trener Man Uniteda: 'Imamo nekih problema'

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POČIVAO U MIRU /
Preminuo legendarni olimpijac – osvajač zlata iz ’72. i bronce iz ’76. Trenirao je i rekordera