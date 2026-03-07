Trump prijeti da će im 'poslati Marca' i da će 'pasti': Ovako bi eskalacija mogla preoblikovati otok

"Kuba će, usput rečeno, uskoro pasti, nema veze s tim, ali i Kuba će pasti. Toliko očajnički žele sklopiti dogovor“, rekao je američki predsjednik Donald Trump u petak za CNN.

"Žele postići dogovor, pa ću tamo staviti Marca (Rubia) i vidjet ćemo kako će to ispasti. Trenutno smo stvarno usredotočeni na ovo. Imamo puno vremena, ali Kuba je spremna - nakon 50 godina“, dodao je Trump, objašnjavajući da je Iran trenutni prioritet.

Da je "Kuba spremna za pad", Trump je rekao već početkom siječnja, dan nakon što su američke specijalne snage zarobile venezuelanskog diktatora Nicolása Madura.

Foto: YAMIL LAGE/AFP/Profimedia

Tri tjedna kasnije, proglasio je nacionalno izvanredno stanje kako bi se pozabavio "neobičnom i izvanrednom prijetnjom" koju kubanska komunistička vlada predstavlja za Sjedinjene Države, optužujući Havanu za niz "pljački", uključujući udomljavanje stranih špijuna i terorista.

Od sada nadalje, izjavio je Trump, svaka zemlja koja opskrbljuje otok naftom može biti podvrgnuta američkim carinama. Danas gotovo nikakva nafta ne stiže na otok - ni iz Venezuele, ni iz Meksika, Alžira, Angole, Brazila, Rusije ili bilo gdje drugdje.

Američke tvrtke sa posebnim dozvolama još uvijek mogu isporučivati ​​dizel i druge naftne derivate na Kubu, a američko Ministarstvo financija uskoro će dopustiti preprodaju venezuelanske nafte malom kubanskom privatnom sektoru.

Ali, te iznimke neće zadovoljiti energetske potrebe otoka, a bez pristupa stranoj nafti kubansko gospodarstvo je u slobodnom padu, a kubanska revolucionarna vlada riskira kolaps, piše Foreign Affairs.

Foto: YAMIL LAGE/AFP/Profimedia

Američki pritisak raste

Kubanski narod dugo je patio pod okrutnom diktaturom, pogubnom ekonomskom politikom i lošim upravljanjem te šest desetljeća dugom američkom trgovinskom embargom.

Posljednjih godina otok je doživio nestašicu benzina i lijekova, rutinske nestanke struje, porast cijena hrane i izbijanja bolesti koje prenose komarci, a koje su preopteretile javni zdravstveni sustav.

Sada nema struje, redovi na benzinskim postajama su beskrajno dugi, škole obustavljaju nastavu, a bolnice otkazuju operacije; otpad se gomila na ulicama.

Pod sve većim američkim pritiscima, Havana ima malo prostora za manevriranje.

Šanse da će Trump pokrenuti vojnu misiju u stilu one u Venezueli ipak ostaju niske. Osim što provođenje sličnog svrgavanja više ne bi imalo prednost iznenađenja, vjeruje se da su kubanske sigurnosne snage odanije svom režimu nego što su venezuelske bile svom.

Foto: YAMIL LAGE/AFP/Profimedia

Ali bez nafte, uvjeti na Kubi će se pogoršati, što znači da bi kubansko vodstvo moglo biti prisiljeno prilagoditi se Washingtonu.

Najmanje vjerojatan ishod je demokratska tranzicija. Kuba će gotovo sigurno nastaviti sa starim nestabilnostima i ograničenjima s kojima se Kubanci suočavaju u svakodnevnom životu.

U nemilosti američkih predsjednika

Još od Kubanske revolucije 1959. godine, Washington je nastojao potkopati jednopartijsku komunističku državu, ciljajući je ekonomskim sankcijama, diplomatskom izolacijom i vojnim akcijama.

Svi napori su uglavnom propali.

Havanski poraz invazije u Zaljevu svinja 1961. ojačao je međunarodni ugled kubanskog revolucionara Fidela Castra, a Kuba se nakon toga približila Sovjetskom Savezu.

Nakon završetka Hladnog rata, američka politika prema Kubi počela je oscilirati. Predsjednik Bill Clinton potpisao je Zakon o kubanskoj slobodi i demokratskoj solidarnosti, kojim je pojačan američki embargo i postavljeni su strogi uvjeti za ukidanje sankcija.

Predsjednik Barack Obama vjerovao je da je dugogodišnja američka politika izolacije Kube propala. Zadržao je trgovinski embargo netaknutim, ali je obnovio diplomatske odnose s Havanom, ublažio ekonomske sankcije i uklonio oznaku Kube kao države sponzorice terorizma.

Kada je Trump 2017. ušao u Bijelu kuću, povukao je sve Obamine napore i donio više od 240 mjera kojima se pooštravaju sankcije protiv Kube.

Foto: YAMIL LAGE/AFP/Profimedia

Narodu ništa bolje

Unatoč preokretima u američkoj politici i promjenama u vodstvu Kube, život običnih Kubanaca nije se poboljšao.

Castro je 2008. formalno predao vlast svom bratu Raúlu. Miguel Díaz-Canel postao je predsjednik 2019. Díaz-Canel bio je pažljivo odabrani tvrdolinijaš koji i dalje ima koristi od podrške Raúla Castra, a dugogodišnji i moćni vojni poslovni konglomerat i dalje upravlja gospodarstvom zemlje.

Tijekom posljednjih šest godina, njegova administracija donijela je neke ekonomske reforme, ali je izbjegavala bilo kakvo značajnije političko otvaranje.

Ipak, domaće okolnosti s kojima se Díaz-Canel suočava postaju složenije; inflacija je porasla, nestanci struje postali su još češći, a nestašica osnovnih dobara se pojačala.

U ljeto 2021. tisuće Kubanaca izašle su na ulice u desecima gradova diljem zemlje, pozivajući na slobodu.

Díaz-Canel odgovorio je pribjegavajući represiji.

Demontiranje ili ipak ne?

Trumpov ponovni izbor uveo je nepredvidiv događaj - Trump je reklamirao svoje uvjerenje u upotrebu vojne sile protiv diktatora i sguerirao da Washington ima izravnu želju utjecati na Kubu.

Brzo eskalirajući sukob u Iranu mogao bi odgoditi tu odluku, iako ne nužno.

Trumpa je teško pročitati - mogao bi vidjeti izglede za brzo demontiranje kubanske diktature kao prijeko potrebnu vanjskopolitičku pobjedu.

Foto: Jonathan Ernst/AFP/Profimedia

U oba slučaja, malo je vjerojatno da će se prvo okrenuti vojnoj intervenciji; umjesto toga će pokušati osigurati političke promjene na Kubi pregovorima i diplomatskim pritiskom. (Prošli tjedan je iznio ideju o provođenju "prijateljskog preuzimanja" otoka.)

Prema izvješćima u Axiosu, američki državni tajnik Marco Rubio već je razgovarao s Raúlovim unukom, 41-godišnjim Raúlom Guillermom Rodriguezom Castrom, ali nakon gotovo 70 godina komunističke vladavine, ne postoji kubanski vođa sposoban donijeti značajne promjene u zemlju.

Jedan od mogućih ishoda ovisi o tome hoće li kubanski čelnici prihvatiti Trumpov zahtjev da postignu neku vrstu "dogovora".

Díaz-Canel u siječnju je sugerirao da je kubanska vojska spremna za borbu: "Najbolji način da se izbjegne agresija jest da imperijalizam mora izračunati koja bi bila cijena napada na našu zemlju."

No usred druge Trumpove paralizirajuće blokade otoka, počeo je signalizirati - iako neizravno - da prepoznaje da mora zauzeti drugačiji pristup: "Ulažemo sve napore kako bi zemlja ponovno mogla imati gorivo. Moramo učiniti vrlo naporan, vrlo kreativan i vrlo inteligentan posao kako bismo prevladali sve ove prepreke."

Transformacija i gubitak identiteta

Ako je sadašnje kubansko vodstvo otvoreno za reforme, Trumpova administracija mogla bi biti spremna surađivati ​​s njima.

Washington bi, s druge strane, mogao inzistirati na značajnijim promjenama, uključujući dublju ekonomsku liberalizaciju i preusmjeravanje od Kine i Rusije.

Zemlja bi u tom slučaju vjerojatno ostala pod jednostranačkom vlašću, ali bi došlo do potresa na vrhu. Díaz-Canel bi odstupio s mjesta predsjednika, prepuštajući vlast nekome tko ima podršku Raúla Castra, ali je i prihvatljiv Trumpu.

Foto: YAMIL LAGE/AFP/Profimedia

Mnogi Kubanci bi vjerojatno pristajanje svoje vlade na američke zahtjeve doživjeli kao eroziju kubanskog suvereniteta, a pobuna vojske i dijelova društva ne može se isključiti.

Međutim, ono što je najvjerojatnije jest bilo kakva stvarna demokratska tranzicija na Kubi.

U doglednoj budućnosti, tko god bio na vlasti u Havani, morat će se prilagoditi velikim segmentima stare stranačko-državne birokracije i oružanih snaga, čija će suradnja biti ključna za kratkoročnu stabilnost i upravljivost.

Foto: Adalberto ROQUE/AFP/Profimedia

Čak i ako široki segmenti kubanskog društva zahtijevaju odlučan prekid sa socijalizmom, elite će nastojati sačuvati svoj utjecaj.

Međutim, s većinom političkih protivnika režima u inozemstvu ili u zatvoru, ne postoji očiti vođa oko kojeg bi se Kubanci mogli okupiti.

Kako god se obračun odvijao, tradicionalni kubanski revolucionarni model vjerojatno neće opstati, a pritisak SAD-a mogao bi dovesti do transformacije Kube.

Ali uzaludna je svaka nada Trumpove administracije da će takva transformacija biti bezbolna. Kuba će prijeći iz revolucionarne države u postrevolucionarnu, ali bez jasnog novog identiteta.

U nadolazećim tjednima, jedino u što Kubanci mogu biti sigurni jest propadanje stanja njihove zemlje - Kuba osjeća pritisak izvana jednako koliko iznutra.

Revolucija se, čini se, bliži svom posljednjem poglavlju, ali još nije jasno kako ono završava.

