Nikad nam bolje nije išlo, ali Hrvati nisu oduševljeni: 'Na što idu europska sredstva?'

Dobra vijest iz Agencija Fitch koja je potvrdila rejting Hrvatske A minus. Smatraju da je naše gospodarstvo stabilno, a njegov rast od 3,2 posto u protekle dvije godine - ocjenjuju snažnim. Po rastu smo među prve 4 zemlje u Europskoj uniji, a što to znači za građane?

"Naše gospodarstvo poraslo je prošle godine za 3,2 posto. Taj postotak je više nego dvostruko veći od prosjeka rasta europodručja i Europske unije. Hrvatska je među prve četiri države u EU po brzini gospodarskog rasta. To je snažan zamah i budućem razvitku Hrvatske", kaže Zvonimir Savić, posebni savjetnik predsjednika Vlade za ekonomiju.

I u idućih deset godina Hrvatska će dobivati značajna sredstva iz europskih fondova, koja bi trebalo pametno iskoristiti, smatraju stručnjaci.

Financijski analitičar Hrvoje Japunčić, kaže: "Mi još uvijek po mnogim mjerilima i standardima nismo na europskom prosjeku, a kamoli na razini najrazvijenijih zemalja. Ono što nam je potrebno su politike koje potiču veće investicije, bilo u industriji, bilo u turizmu."

Prije samo desetak godina Hrvatska je bila u BB kategoriji, takozvanoj "junk" ili "smeće" kategoriji. Investitori tada naše obveznice nisu smatrali sigurnima, država se zaduživala uz više kamate, a pristup tržištima bio je ograničen. Danas su očekivanja Vlade da će se postojeći rejting zadržati i u budućnosti.

Savić kaže: "Fitch očekuje nastavak gospodarskog rasta Hrvatske, nešto ispod tri posto, kao i usporavanje inflacije. Njihove prognoze u tom smislu su u skladu s Vladinima."

'Na što idu europska sredstva?'

Rast postoji, kažu brojke. No dio građana kaže – u novčaniku ga još nema.

Dražen iz Zagreba kaže da ne osjeća tu stabilnost: "Ne. - Pa kako ne? - Tako, ne osjećam."

Monika iz Zagreba kaže: "Ne znam što da vam kažem, ne bih se složila s tim.“

"Dolaze europska sredstva, ali u što ona idu? U plaće? Pa dajmo nešto proizvoditi!", kaže Dušan iz Zagreba.

No, prema podacima agencije, Hrvatska je među četiri zemlje u Europskoj uniji s najbržim rastom gospodarstva. S druge strane, raste i inflacija. Imamo drugi najveći rast cijena u Eurozoni, pokazuju podaci Eurostata.

"Što će biti u budućnosti, s obzirom na globalna kretanja, teško je reći. No da bi građani zaista osjetili gospodarski rast, potrebno je smanjiti ukupno porezno opterećenje dohotka", kaže Japunčić.

Osobna je potrošnja lani usporila, a izvoz usluga pao, dok su ulaganja i robni izvoz ponovno bili snažni. U 2027. gospodarska aktivnost trebala bi, prema Fitchu, usporiti na 2 cijela 7 posto i ponovno nadmašiti prosjek eurozone.