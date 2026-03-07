City preokretom izbacio Newcastle, Chelsea tek u produžecima slomio Wrexham

Nogometaši Manchester Cityja izborili su četvrtfinale ovosezonskog engleskog FA kupa nakon što su u derbiju osmine finala, u gostima, svladali Newcastle 3-1.

Vrlo loše su gosti iz Manchestera otvorili utakmicu, a Newcastle je zasluženo poveo u 18. minuti golom Barnesa. Manchester City je počeo igrati krajem prvog dijela i uspio je izjednačiti prije odmora. U 39. minuti je sve napravio Doku, a lopta je doslovno pogodila u nogu Savinha i odbila se u domaću mrežu.

Nakon sjajne akcije u 47. minuti gosti su poveli, a strijelac za 2-1 je bio Marmoush, dok je isti igrač potvrdio prolaz svoje momčadi u četvrtfinale kada je za 3-1 zabio u 65. minuti. Do kraja je Manchester City rutinski sačuvao dva gola prednosti i izborio prolaz među osam najboljih.

Zbog ozljeda su i dalje izvan igračkog kadra Manchester Cityja hrvatski nogometaši Joško Gvardiol i Mateo Kovačić.

Foto: Nick Potts/PA Images/Profimedia

Nogometaši Chelseaja morali su odigrati 120 minuta na putu prema četvrtfinalu engleskog FA kupa, u gostima su u osmini finala pobijedili drugoligaša Wrexham 4-2 nakon produžetaka.

Trenutačno šesta momčad na ljestvici Championshipa dva puta je vodila tijekom 90 minuta, ali je na kraju ostala bez velikog iznenađenja. Wrexham je poveo golom Smitha u 18. minuti, dok je u 40. Chelsea izjednačio. Garnacho je pucao, a lopta se odbila od domaćeg igrača Okonkwa i završila u mreži.

Domaćin je do novog vodstva stigao u 79. minuti kada je Doyle sjajno petom pogodio za 2-1, no samo tri minute kasnije Chelsea se opet vratio. Domaća obrana reagirala je sporo i tromo, a pod gredu je za 2-2 zabio Acheampong. Ključni trenutak utakmice dogodio se u nadoknadi kada je domaćin ostao s desetoricom nakon isključenja Dobsona.

Chelsea je igrača više naplatio u produžecima, a gol za 3-2 je dao Garnacho u 96. minuti. S igračem manje je Wrexham došao do 3-3, strijelac je bio Brunt u 114. minuti, ali je veliko slavlje splasnulo nakon što je VAR označio zaleđe, a time je i Wrexham ispao iz FA kupa. Sve je zaključeno kada je u posljednjim sekundama drugog produžetka Joao Pedro zabio za 4-2.

Nogometaši Arsenala, vodeći na ljestvici Premier lige, izborili su plasman u četvrtfinale nakon gostujućeg slavlja 2-1 kod Mansfielda, trenutačno 16. momčadi engleske treće lige. U uvodnih dvadesetak minuta bolji je bio trećeligaš Mansfield, ali u pogodak nije pretvorio nekoliko vrlo dobrih prilika. Kazna je uslijedila u 41. minuti kada je Madueke vrlo lijepo naciljao domaću mrežu i doveo Arsenal u vodstvo.

Odmah na startu drugog dijela Mansfield je izjednačio, a za delirij na stadionu zaslužan je bio strijelac Evans nakon pogreške Arsenalove obrane. Uslijedili su do kraja napadi Arsenala i pogodak Ezea u 66. minuti za prolaz dalje.

Liverpool je kao prvi izborio četvrtfinale nakon što je u petak svladao Wolverhampton u gostima s 3-1.

U nedjelju će igrati Fulham - Southampton, Port Vale - Sunderland i Leeds - Norwich, dok se u ponedjeljak igra posljednja utakmica osmine finala između West Hama i Brentforda.

FA kup, osmina finala:

Newcastle - Manchester City 1-3 (Barnes 18/Savinho 39, Marmoush 47, 65)

Wrexham - Chelsea 2-2, produžeci 2-4 (Smith 18, Doyle 79/Okonkwo 40-ag, Acheampong 82, Garnacho 96, Joao Pedro 120+5)

Mansfield - Arsenal 1-2 (Evans 50/Madueke 41, Eze 66)

Petak:

Wolverhampton - Liverpool 1-3 (Hee Chan 90+1/Robertson 51, Salah 53, Jones 74)

