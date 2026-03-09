Dalić objavio popis, a sve je iznenadio broj pretpoziva: Ima tu iznenađujućih imena

ZA ORLANDO /

Zlatko Dalić objavio je popis od 26 igrača za prijateljske utakmice reprezentacije protiv Kolumbije i Brazila, koje će se odigrati u Sjedinjenim Američkim Državama, u Orlandu, krajem ožujka.

Na popisu nema pravog lijevog beka – Borna Sosa neće ići na ovo okupljanje, a Domagoj Bradarić dobio je pretpoziv. Na pretpozivu se prvi put našao Dinamov veznjak Luka Stojković, a tu je i njegov klupski suigrač Dion Drena Beljo. Nakon dugo vremena pretpoziv je dobio Toma Bašić, veznjak Lazija.

Velik broj pretpoziva, kaže Dalić, pokazatelj je kako prati niz ozbiljnih kandidata za reprezentaciju - na toj listi su još Bruno Petković, Mislav Oršić, Franjo Ivanović, te Franko Kovačević.