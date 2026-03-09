Jednostavno više nije išlo, sudac prekinuo jednosmjeran meč nakon laganog udarca

DOMINACIJA /

Zuffa Boxing 4 u Las Vegasu donio je neke sjajne borbe. Organizacija Dane Whitea pokazuje se vrlo uspješnom.

Dominantan bio je Vlad "Superbad" Panin (24-2) u svom okršaju protiv Shinarda Buncha. Panin je od početka nametnuo svoj tempo i kontroliranim pritiskom lomio otpor protivnika. U petoj rundi snažnim je desnim direktom izbio Bunchu štitnik za zube, a agonija za Amerikanca završila je u devetoj rundi, kada je sudac prekinuo meč i dodijelio Paninu pobjedu tehničkim nokautom.