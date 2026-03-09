Opetaia dominantno osvojio titulu, pa ostao bez pojasa

Las Vegas je protekle noći bio poprište četvrte po redu boksačke priredbe u organizaciji Zuffa Boxinga, novog projekta na čelu s UFC-ovim šefom Danom Whiteom i saudijskim investitorom Turkijem Alalshikhom.

Događaj održan u Meta APEX centru ponudio je osam atraktivnih borbi, a večer je kulminirala povijesnim trenutkom u kojem je Australac Jai Opetaia okrunjen za prvog prvaka u povijesti promocije. Ipak, njegov trijumf ostao je u sjeni kontroverze koja mu je oduzela svjetsku titulu druge organizacije.

Večer je ispunila očekivanja fanova, donoseći pregršt akcije, dva tehnička nokauta, nevjerojatan preokret borca koji je dvaput bio na podu te čak dva neriješena ishoda, pokazavši kako Zuffa Boxing ozbiljno namjerava unijeti svježinu i uzbuđenje na globalnu boksačku scenu.

Apsolutna dominacija Opetaije u povijesnoj večeri

Glavna borba večeri donijela je sraz između ponajboljeg svjetskog borca lakoteške kategorije, Jaija Opetaije, i izdržljivog Amerikanca Brandona Glantona. Ulog je bio velik: inauguralni pojas prvaka Zuffa Boxinga. Od prvog zvona bilo je jasno tko je tehnički superiorniji borac. Opetaia (sada 30-0) pružio je gotovo savršenu izvedbu, koristeći svoje besprijekorno kretanje, brzinu i razoran lijevi direkt iz kontragarda kako bi u potpunosti neutralizirao Glantonove pokušaje pritiska.

Kroz svih dvanaest rundi, Australac je plesao po ringu, pogađao s distance i frustrirao Amerikanca koji jednostavno nije imao rješenja za zagonetku pred sobom. Iako je Glanton (21-4) pokazao nevjerojatnu čvrstinu i srce, primivši čak 250 udaraca, nije uspio ozbiljnije ugroziti Opetaiju. Koliko je dominacija bila izražena, najbolje pokazuju sudačke kartice. Sva tri suca bodovala su meč identičnim rezultatom 119-106 u korist Opetaije, što znači da mu je Glanton uzeo samo jednu rundu na jednoj od kartica, ali je Australac svejedno pobijedio u svakoj rundi, uz nekoliko oduzetih bodova s obje strane zbog prekršaja.

Unatoč tome što borba nije bila pretjerano prljava, sudac Allen Huggins bio je neuobičajeno strog, oduzevši Glantonu bodove u šestoj i osmoj rundi, a Opetaiji jedan bod u jedanaestoj rundi zbog držanja. Na kraju, Opetaia je zasluženo podigao pojas i upisao se u povijest kao prvi šampion Zuffa Boxinga.

Kontroverza u sjeni trijumfa: Oduzeta IBF-ova titula

Međutim, velika pobjeda nije prošla bez gorkog okusa. Samo dan prije borbe, Međunarodna boksačka federacija (IBF) povukla je svoje sankcioniranje meča i objavila kako će Opetaiji oduzeti IBF-ov pojas svjetskog prvaka jer je nastupio u borbi za Zuffa pojas, koji je promoviran kao "svjetska titula". Prema američkom zakonu (Muhammad Ali Act), promotori ne smiju stvarati vlastite svjetske titule, a IBF je smatrao da je Zuffa prekršila taj duh pravila.

"Jurim pojaseve", izjavio je Opetaia nakon meča, ne dopuštajući da mu kontroverza pokvari slavlje. "Znam da je bilo puno buke na društvenim mrežama, ali nadam se da će se to riješiti. Nisam skrenuo s cilja. Već su mi jednom oduzeli pojas, sada opet. Vratit ću IBF-ovu titulu i postat ću neosporni prvak."

Uzbuđenja na ostatku programa: Nokauti i nevjerojatni preokreti

Ostatak večeri ponudio je jednako mnogo uzbuđenja, a posebno su se istaknule borbe koje su završile prekidom. U sunaslovnoj borbi velter kategorije, Ricardo "Magic Man" Salas (24-2-2) pružio je impresivnu predstavu protiv čvrstog Jesusa Saracha. Nakon početnog ispitivanja snaga, Salas je od četvrte runde preuzeo potpunu kontrolu, sustavno razbijajući protivnika teškim udarcima u tijelo i glavu. U osmoj rundi, sudac Robert Hoyle bio je prisiljen prekinuti borbu kako bi poštedio Saracha daljnjih teških udaraca.

Slično dominantan bio je i Vlad "Superbad" Panin (24-2) u svom okršaju protiv Shinarda Buncha. Panin je od početka nametnuo svoj tempo i kontroliranim pritiskom lomio otpor protivnika. U petoj rundi snažnim je desnim direktom izbio Bunchu štitnik za zube, a agonija za Amerikanca završila je u devetoj rundi, kada je sudac prekinuo meč i dodijelio Paninu pobjedu tehničkim nokautom.

Najdramatičnija borba večeri bez sumnje je bio okršaj u perolakoj kategoriji između dvojice do tada neporaženih boraca, Pabla Rubija i Adana Palme. Palma je u trećoj rundi dvaput slao Rubija na pod snažnim lijevim krošeima i činilo se da je borba gotova. Ipak, Rubio je pokazao nevjerojatnu otpornost, preživio krizu i od pete runde u potpunosti preokrenuo tijek borbe. Iskoristivši umor Palme, koji je potrošio mnogo energije tražeći nokaut, Rubio je preuzeo inicijativu i na kraju slavio jednoglasnom odlukom sudaca (77-73, 77-73, 76-74), zadržavši svoj neporaženi omjer (15-0).

Program je ponudio i dva neriješena ishoda. U perolakoj kategoriji, Jaycob Ramos i Ethan Perez odradili su sjajnu borbu s obostranim nokdaunima, koja je završila većinskim remijem. Istim ishodom, također većinskom odlukom, završen je i meč u lakoj kategoriji između Bradyja Ochoe i Adriana Serrana.

Sve u svemu, Zuffa Boxing 04 isporučio je večer vrhunskog boksa, potvrdivši da nova promocija pod vodstvom iskusnih imena ima potencijal postati važan igrač na svjetskoj sceni. Dominacija Opetaije, dramatični preokreti i atraktivni nokauti jamstvo su da fanove čeka još mnogo uzbudljivih priredbi u budućnosti.