Maćeha iz pakla: Fabiana (8) je izbola do smrti pa zapalila tijelo, a onda napravila nešto neočekivano

Istraga u slučaju smrti osmogodišnjeg dječaka Fabiana iz Njemačke dobila je epilog podizanjem optužnice protiv 29-godišnjakinje koju istražitelji sumnjiče za ubojstvo s predumišljajem.

Državno odvjetništvo u Rostocku sada je podiglo optužnicu protiv Gine H., bivše djevojke dječakova oca, zbog sumnje da je ubila dječaka koji je nestao početkom listopada prošle godine.

Njezin odvjetnik Andrea Ohm odbio je iznositi detalje i komentirati optužnicu.

Svaki trag mu se izgubio 10. listopada, a tijelo je pronađeno četiri dana kasnije, spaljeno, na rubu ribnjaka u blizini Klein Upahla.

Izbola ga do smrti

Upravo je Gina tvrdila da je tijelo pronašla dok je šetala psa. Policija joj očito nije povjerovala te ju je idućeg mjeseca uhitila, prenosi Bild.

Prema uredu javnog tužitelja, sumnjiče ju da se 10. listopada ujutro odvezla do dječakove kuće i namamila ga od tamo. Zatim ga je navodno odvezla do ribnjaka gdje su se prošetali. Tamo ga je, stoji u optužnici, ubila tako što mu je zadala smrtonosnih šest uboda u gornji dio tijela.

"Kako bi uništila dokaze, navodno je kasnije zapalila tijelo", dodaju iz ureda tužitelja.

Vjeruje se da će suđenje krenuti ubrzo. Glavna rasprava mogla bi biti zakazana već početkom svibnju.

POGLEDAJTE VIDEO: Ubio suprugu, tijelo bacio u šumu pa sebi presudio: Na papiriću ostavio smjernice do tijela