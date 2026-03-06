Objavljeno od čega je umrla turistica na popularnoj plaži: Izgrizli je dingosi, a onda je uslijedio drugi užas

Australske vlasti potvrdile su da je kanadska turistica Piper James (19) umrla od utapanja nakon što su je napali dingosi na popularnoj australskoj plaži u siječnju, doznaje se u petak.

Njezino tijelo pronađeno je rano ujutro 19. siječnja okruženo s desetak dingoa na otoku K'Gari uz istočnu obalu Queenslanda.

Od pronalaska tijela, kružile su razne teorije o tome kako je umrla, a državni mrtvozornički ured sada je potvrdio: "Piper je umrla od posljedica utapanja s višestrukim ozljedama, zbog ili kao posljedica napada dinga", objavljeno je u petak.

Najmanje šest od desetak dingoa koji su pronađeni kako kruže oko njezina tijela kasnije je eutanazirano. Inače, oko 200 dingoa koji žive na tom otoku zakonom su zaštićeni kao autohtona vrsta, prenosi BBC.

Ranije istrage su otkrile "opsežne tragove ugriza dinga nakon smrti", kao i da je malo vjerojatno da su ugrizi životinja uzroovali "trenutnu smrt".

Tinejdžerica je radila u hostelu za backpackere tjednima prije smrti. Kobno jutro rekla je prijateljima da ide na plivanje.

Roditelji: Sanjala je to putovanje

Nikad se nije vratila.

Njezino tijelo pronašla su dvojica muškaraca dok su se vozili istočnim plažama otoka K'gari.

Slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti, a iako su mnogi htjeli znati što se dogodilo nesretnoj djevojci, policija se do sad suzdržavala od iznošenja bilo kakvih zaključaka prije dovršetka istrage. "U ovoj fazi prerano je nagađati o uzroku smrti – jednostavno ne možemo potvrditi je li se ova mlada dama utopila ili je umrla zbog napada dinga", kazao je prošloga mjeseca inspektor okružne patrole Wide Bay Burnett Paul Algie.

Neutješni roditelji Angela i Todd James ispričali su medijima kako je djevojka sanjala o ovom putovanju i štedjela za njega nakon što je završila srednju školu.

Opisali su ju kao "dobru dušu" sa "zaraznim smijehom".

Posljednji poznati smrtonosni napad dinga na otoku dogodio se 2001. godine kada je devetogodišnjeg dječaka ubila ta životinja nakon što se spotaknuo i pao u blizini kampa.

Prije tri godine, na istom otoku napali su dingosi dok je trčala plažom i prisilili da se skloni u more. Dva svjedoka su je vidjela, izvukla iz vode i stavila na stražnji dio svog vozila prije nego što su je odvezli na sigurno, prema tadašnjim lokalnim izvješćima.

Dingo je divlja vrsta psa koji živi u Australiji. Nekada je bio pripitomljen pas čuvar među Aboridžinima, no otad živi u divljini.

