Kaos na Trgu bana Jelačića: Pijana krala u dućanu pa izvrijeđala policajce, ide u zatvor!
Zagrebačka policija izvijestila je o krađi u trgovini na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Tada nepoznata počiniteljica otuđila je artikle i pobjegla, sve se zbilo u četvrtak oko 20.15 sati.
"Temeljem dojave zaštitara, policijski su službenici dolaskom na mjesto događaja uočili žensku osobu koja se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela te ju uhitili.
Za vrijeme njihovog postupanja, počiniteljica ih je u jednom trenutku počela verbalno vrijeđati pogrdnim riječima te pokušala tjelesno napasti zbog čega su prema njoj uporabili sredstva prisile - tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje", priopćili su iz PU zagrebačke.
Trebala u zatvor
Osumnjičena je privedena u policiju gdje je utvrđeno da se radi o 41-godišnjakinji pod utjecajem od 2,05 promila alkohola u organizmu. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba.
"U tijeku je kriminalističko istraživanje, a obzirom da je za osumnjičenom temeljem suda raspisana potraga zbog izdržavanja kazne zatvora, ista će biti predana u Zatvor Zagreb", navode iz policije.
