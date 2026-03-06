Kaos na Trgu bana Jelačića: Pijana krala u dućanu pa izvrijeđala policajce, ide u zatvor!

Zagrebačka policija izvijestila je o krađi u trgovini na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Tada nepoznata počiniteljica otuđila je artikle i pobjegla, sve se zbilo u četvrtak oko 20.15 sati.

"Temeljem dojave zaštitara, policijski su službenici dolaskom na mjesto događaja uočili žensku osobu koja se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela te ju uhitili.

Za vrijeme njihovog postupanja, počiniteljica ih je u jednom trenutku počela verbalno vrijeđati pogrdnim riječima te pokušala tjelesno napasti zbog čega su prema njoj uporabili sredstva prisile - tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje", priopćili su iz PU zagrebačke.

Trebala u zatvor

Osumnjičena je privedena u policiju gdje je utvrđeno da se radi o 41-godišnjakinji pod utjecajem od 2,05 promila alkohola u organizmu. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba.

"U tijeku je kriminalističko istraživanje, a obzirom da je za osumnjičenom temeljem suda raspisana potraga zbog izdržavanja kazne zatvora, ista će biti predana u Zatvor Zagreb", navode iz policije.

