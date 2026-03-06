Podla prijevara koštala ženu (41) gotovo 4000 eura: Ova poruka nema veze s ažuriranjem

Iz policije u Vodicama izvijestili su o računalnoj prijevari kojom je 41-godišnjakinja oštećena za gotovo 4000 eura. Sve se dogodilo u srijedu, a policija još uvijek traga za počiniteljem.

"Oštećena 41-godišnjakinja prijavila je da je 4. ožujka na mobilni uređaj zaprimila SMS poruku za koju je vjerovala da ju je poslala njezina banka. Nepoznata osoba dovela ju je u zabludu tražeći da putem poveznice ažurira aplikaciju mobilnog bankarstva i unese PIN, što je i učinila. Ubrzo nakon toga s njezina bankovnog računa skinut je novčani iznos od 3.964 eura.

Policijski službenici tragaju za počiniteljem protiv kojeg će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu", stoji u priopćenju PU šibensko-kninske.

Upozorenje građanima

Policija upozorava građane da banke nikada putem SMS-a, e-maila ili društvenih mreža ne traže unos osobnih podataka, PIN-a, CVV broja s kartice, lozinki ili jednokratnih autentifikacijskih kodova putem poveznica.

"Ne otvarajte sumnjive linkove i ne unosite podatke na stranicama do kojih ste došli putem poruka nepoznatog ili sumnjivog pošiljatelja.

Posebno budite oprezni kod poruka koje stvaraju osjećaj hitnosti (npr. „račun će vam biti blokiran“, „aplikacija ističe danas“ i sl.). Prije bilo kakvog postupanja, obratite se svojoj banci putem službenih kontakata navedenih na njihovim mrežnim stranicama.

Aktivirajte dodatne sigurnosne opcije koje nude banke (biometrijska zaštita, obavijesti o transakcijama i sl.)", savjetuju iz policije.

