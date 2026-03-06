Tea Tairović predviđa budućnost, pratitelji peticijom mole: 'Odloži mikrofon'

Više od sto tisuća građana Kragujevca, barem prema objavi jedne Facebook grupe, uputilo je duhovito otvoreno pismo srpskoj pjevačici Tei Tairović (29), tvrdeći da njezine pjesme, sasvim slučajno „predviđaju“ svjetske događaje.

Na društvenim mrežama posljednjih se dana širi šala da pjevačica ima gotovo proročanske sposobnosti jer su obožavatelji primijetili kako su se neke teme iz njezinih pjesama poklopile s kasnijim događajima u svijetu. Primjerice, pjesmu „Izrael i Palestina“ objavila je mjesecima prije nego što su sukobi na Bliskom istoku ponovno dospjeli na naslovnice svjetskih medija. Iako su u pjesmi te dvije zemlje zapravo korištene kao metafora za ljubavni prekid, stihovi su kasnije izazvali brojne komentare pa su promijenjeni u „Španija i Argentina“.

Cijela priča kulminirala je objavom otvorenog pisma u jednoj Facebook grupi iz Kragujevca. Autori tvrde da iza njega stoji čak 100 tisuća ljudi, a naslov je dovoljno dramatičan da odmah privuče pozornost: „Tea, zaustavi diskografiju - spasi čovječanstvo!“

U pismu se pjevačici obraćaju u šaljivom tonu, tvrdeći kako njezina karijera više ne izgleda samo kao niz hitova, nego kao svojevrsni „geopolitički horoskop“.

„Draga Tea, pišemo ti u ime svih koji svakodnevno prate vijesti, ali i tvoj YouTube kanal. Primijetili smo jednu pomalo zastrašujuću pravilnost, tvoje pjesme kao da najavljuju događaje koji će završiti na naslovnicama“, stoji na početku pisma.

Autori zatim podsjećaju na pjesmu o Izraelu i Palestini, ističući da su je u početku shvatili kao običnu metaforu za ljubavni odnos, ali da se ubrzo nakon toga slična tema počela pojavljivati u stvarnim političkim sukobima.

„Pomislili smo: ‘Lijepa metafora za raskid.’ A onda smo shvatili da smo zapravo slušali najavu svjetskih vijesti“, pišu.

Ni tu nisu stali. Spominju i pjesmu u kojoj Tairović pjeva o Dubaiju, nakon čega su se, kako u šali tvrde, dogodile velike poplave u tom gradu.

„Čim si zapjevala o luksuzu i pustinjskom pijesku, nebo nad Emiratima otvorilo se kao da si ti osobno režirala oluju. Ljudi su plivali po trgovačkim centrima, a mi smo shvatili da možda ne snimaš spotove, nego prizivaš elementarne nepogode“, navodi se u pismu.

Ipak, najviše ih, kako kažu, brine spomenuti stih iz starijeg hita.

„Godinama smo taj refren koristili kao izgovor za treću bocu vina i razbijene čaše u kafani. Ali s obzirom na tvoj trenutačni ‘score’ proročanstava, svaki put kad čujemo ‘Nek’ noćas gori Balkan’, počnemo tražiti gdje su skloništa“, napisali su.

Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Na kraju pisma autori nude i prijedloge za teme budućih pjesama, za svaki slučaj, one koje bi svima donijele samo dobre vijesti.

Predlažu, primjerice, naslove poput:

„Švicarska neutralnost i stabilne kamate“

„Mir u svijetu i puni frižideri“

„Jeftino gorivo i besplatan parking“

„Tea, ti više nisi samo pjevačica, postala si hodajuća CIA arhiva. Zato te molimo: prije nego što napišeš pjesmu o novom gradu ili državi, možda se prvo konzultiraj s Vijećem sigurnosti UN-a. Naša psiha, a i planet, teško bi podnijeli još jedan takav hit“, zaključuje se u pismu.

