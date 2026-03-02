Ne odgovarajte nikad na ovu poruku: 'Bok, možeš li mi posuditi 900 eura na par sati?'
Kruži potpuno nova hakerska prijevara u kojoj nepoznati ljudi preuzimaju kontrolu nad vašim porukama
Na prvu ništa ne izgleda sumnjivo - poruka stiže od nekog poznatog, prijatelja ili člana obitelji s molbom: "Bok, možeš li mi posuditi 900 eura na par sati?"
Ono što izgleda kao molba nekog dragog koji je u nevolji, zapravo je dio puno mračnijeg plana. Dubrovačko-neretvanska policija upozorava na najnoviji oblik računalne prijevare putem poznate mobilne aplikacije za dopisivanje.
Mračni plan leži u tome da počinitelj preusmjerava dolazne i odlazne poruke a da to korisnik i ne zna te šalje poruke kontaktima iz njegova imenika od kojih traži njihovu financijsku pomoć.
"Osim što se lažno predstavljaju u nečije ime, prevaranti potpuno blokiraju i njegovu mobilnu aplikaciju za dopisivanje", upozoravaju iz policije.
Što učiniti ako dobijete jednu od ovih poruka (ili nešto slično):
- Nemojte klikati na poveznice čak i ako dolaze od nekog koga poznajete ili kome vjerujete. Ako ste već kliknuli ne unosite nikakve osobne podatke.
- Ako i dalje možete koristit aplikaciju za dopisivanje ranjivost aplikacije je otklonjena, a ako ste uplatili novac, obratite se policiji.
Posebno upozoravaju da treba paziti na ove stvari:
- Hitne molbe za pomoć ili novac, posebno putem poruka.
- Linkovi nakon kojih slijedi “unesite ovaj kôd da biste mi pomogli”.
- Poruke koje ne zvuče kao da ih je poslala osoba koju poznajete.
Što učiniti umjesto toga:
- Nazovite pošiljatelja ili mu pošaljite poruku u zasebnom chatu kako biste provjerili jesu li to zaista oni.
- Nikada ne dijelite kôdove za provjeru, čak ni ako ih zatraži netko kome vjerujete.
- Prijavite sumnjive poruke
Ako je vaš račun hakiran:
- Odjavite aplikaciju na svim uređajima na kojima je instaliran.
- Deinstalirajte i ponovno instalirajte aplikaciju.
- Odmah se obratite svojoj banci ako ste podijelili podatke o bankovnom računu. Za svaki slučaj, zamrznite ili blokirajte račune.
- Instalirajte pouzdanu sigurnosnu aplikaciju kako biste skenirali prijetnje i spriječili buduće incidente.
- Prijavite napad
