Ne odgovarajte nikad na ovu poruku: 'Bok, možeš li mi posuditi 900 eura na par sati?'

Na prvu ništa ne izgleda sumnjivo - poruka stiže od nekog poznatog, prijatelja ili člana obitelji s molbom: "Bok, možeš li mi posuditi 900 eura na par sati?"

Ono što izgleda kao molba nekog dragog koji je u nevolji, zapravo je dio puno mračnijeg plana. Dubrovačko-neretvanska policija upozorava na najnoviji oblik računalne prijevare putem poznate mobilne aplikacije za dopisivanje.

Mračni plan leži u tome da počinitelj preusmjerava dolazne i odlazne poruke a da to korisnik i ne zna te šalje poruke kontaktima iz njegova imenika od kojih traži njihovu financijsku pomoć.

"Osim što se lažno predstavljaju u nečije ime, prevaranti potpuno blokiraju i njegovu mobilnu aplikaciju za dopisivanje", upozoravaju iz policije.

Što učiniti ako dobijete jednu od ovih poruka (ili nešto slično):

Nemojte klikati na poveznice čak i ako dolaze od nekog koga poznajete ili kome vjerujete. Ako ste već kliknuli ne unosite nikakve osobne podatke.

Ako i dalje možete koristit aplikaciju za dopisivanje ranjivost aplikacije je otklonjena, a ako ste uplatili novac, obratite se policiji.

Posebno upozoravaju da treba paziti na ove stvari:

Hitne molbe za pomoć ili novac, posebno putem poruka.

Linkovi nakon kojih slijedi “unesite ovaj kôd da biste mi pomogli”.

Poruke koje ne zvuče kao da ih je poslala osoba koju poznajete.

Što učiniti umjesto toga:

Nazovite pošiljatelja ili mu pošaljite poruku u zasebnom chatu kako biste provjerili jesu li to zaista oni.

Nikada ne dijelite kôdove za provjeru, čak ni ako ih zatraži netko kome vjerujete.

Prijavite sumnjive poruke

Ako je vaš račun hakiran:

Odjavite aplikaciju na svim uređajima na kojima je instaliran.

Deinstalirajte i ponovno instalirajte aplikaciju.

Odmah se obratite svojoj banci ako ste podijelili podatke o bankovnom računu. Za svaki slučaj, zamrznite ili blokirajte račune.

Instalirajte pouzdanu sigurnosnu aplikaciju kako biste skenirali prijetnje i spriječili buduće incidente.

Prijavite napad

