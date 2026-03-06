Tri RTL-ove zvijezde 'Igra chefova' otkrili što nas čeka u najiščekivanijem showu

Danas je u Zagrebu održano druženje u Petom kupeu pod pokroviteljstvom METRO Hrvatska i udruge JRE-Hrvatska (međunarodno udruženje mladih ugostitelja i kuhara koje naglašava dijeljenje znanja, iskustva i ljubavi prema hrani), a sve kako bi se predstavio novi član JRE-Hrvatska tima te proslavio izlazak novog vodiča za 2026. godinu.

Kulinarsko druženje privuklo je brojna poznata imena iz svijeta gastronomije, a tako i tri poznata chefa koje ćemo uskoro gledati kao glavne zvijezde RTL-ovog novog showa.

Foto: Rtl

Foto: Rtl

Na RTL ovog proljeća stiže show "Igra chefova", kulinarski fenomen koji je osvojio publiku diljem Europe.

Kako nam je otkrio chef splitskog restorana k.užina Toni Boban, najteže mu pada činjenica da ovaj put ne može kuhati, već samo svoju ideju prenijeti drugima: "Mi ćemo dati svoj "obol" i neku svoju ideju. Oni moraju sprovesti ideju u djelo. Ovo je prvi put da ja ne mogu kuhati, već da oni moraju skuhati neku ideju."

Foto: Rtl

Foto: Rtl

S obzirom da su chefovi ovih dana potpuno posvećeni snimanju showa, Stiven Vunić nam je rekao kako je zadivljen kandidatima koji su se prijavili u show.

Foto: Rtl

Foto: Rtl

"Najljepše mi je upoznavanje krasnih, novih ljudi. Ispred i iza kulisa. Sve funkcionira na potpuno emotivan način. Čak sam se iznenadio koliko njima ovaj projekt znači. Čini mi se da svi sve rade jako strastveno. Svi su jako emotivni i stvarno žele sve najbolje od svega toga", rekao nam je chef Vunić.

Složio se i Tibor Valinčić, chef koji je 2024. postao najmlađi hrvatski chef s Michelinovom zvjezdicom.

Foto: Rtl

Foto: Rtl

"Najbolje što smo zasad doživjeli je energija koju osjećamo. Ne samo energija između nas šefova. Mislim da cijeli studio, cijela ekipa koja je tamo ima jako dobro pozitivnu energiju. Stvarno su sve jako dragi ljudi. Mislim da je to ono što trenutno čini uzbuđenje za projekt i budućnost projekta", rekao je Valinčić.

Foto: Rtl

Foto: Rtl

Foto: Rtl

