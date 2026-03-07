Drama uoči početka trećeg treninga za Veliku nagradu Australije: 'Ovo je besmislica'

Drama uoči početka trećeg treninga uoči Velike nagrade Australije u Melbourneu. Momčadi i vozači Formule 1 reagirali su na plan FIA-e da ukloni jednu od aktivnih aero zona na stazi Albert Park Circuit, što je dovelo do dramatičnog preokreta u odluci ove organizacije.

Timovi su bili ogorčeni kada je FIA u subotu ujutro po našem vremenu, samo nekoliko sati prije početka posljednjeg slobodnog treninga, obavijestila da će ukloniti zonu aktivacije straight mode na australskoj stazi, koja vodi do lijevog zavoja 9. Radilo se o četvrtoj zoni...

Odluka FIA-e donesena je zbog sigurnosnih zabrinutosti koje su neki vozači izrazili tijekom redovnog sastanka u petak navečer, kada je nedostatak downforce-a u tom dijelu staze predstavljalo povećani rizik od nesreća.

Kako saznaje The Race, ovo je prvi spomenuo vozač Audija Gabriel Bortoleto, koji je izjavio da gotovo nije mogao proći kroz taj sektor bez usporavanja kada je vozio sam, pa bi to moglo postati problem tijekom utrke kad bude slijedio druge vozače. Izvori navode da su neki drugi vozači podržali njegovu tvrdnju, no nitko nije bio osobito zabrinut – timovi su napustili sastanak nesvjesni da bi se o tom pitanju mogla poduzeti tako dramatična akcija.

Međutim, odluka FIA-e da posluša te pritužbe i odgovori uklanjanjem zone aktivacije straight mode izazvala je trenutnu pobunu u paddocku u subotu ujutro, jer su se timovi i vozači udružili kako bi se usprotivili toj promjeni.

Jedan izvor je tu odluku FIA-e nazvao "besmislicom", jer je uklanjanje aktivne aero zone imalo ozbiljne posljedice, zbog kojih su timovi morali potpuno preurediti set-up automobila u posljednjem satu treninga.

Nekoliko ključnih elemenata vezanih uz performanse automobila trebalo je biti ponovo postavljeno. Održavanje automobila u "corner" modu tijekom tako dugačkog stražnjeg dijela staze značilo bi potpuno drugačiju strategiju upravljanja energijom, jer bi visoki otpor zraka značio brže trošenje baterije.

Također, to bi rezultiralo većim downforce-om na automobilima, što bi ih tjeralo prema tlu i povećavalo rizik od prekomjernog trošenja donjih ploča i većih sila na gumama.

Kako bi smanjili te rizike, timovi bi morali potpuno promijeniti visinu ovjesa, postavke ovjesa, tlakove guma i strategije upravljanja energijom.

Jedan šef tima sugerirao je da bi se sve pripreme koje su obavljene tijekom tjedana prije utrke, kao i u petak, jednostavno odbacile i počele iznova.

Nedostatak zone aktivacije straight mode na dugom dijelu do zavoja 9 također bi loše utjecao na spektakl, jer bi automobili imali znatno smanjenu maksimalnu brzinu zbog visokog otpora zraka, a dodatna snaga bila bi nedostupna. Jedan izvor je sugerirao da su inicijalni podaci simulacija pokazali da bi se automobili iz 2026. godine kretali čak 50 km/h sporije od automobila iz Formula 3 na ulasku u zavoj 9. Scale tih problema koje su timovi morali suočiti posljednjeg trenutka izazvali su oštre reakcije u paddocku u Albert Parku, s vozačima i timovima koji su se udružili u zajedničkoj kritici odluke FIA-e.

Prema saznanjima, osim što su momčadi Formule 1 pojedinačno lobirali prema FIA-i, vozači su se udružili u zajednički odgovor koji je zauzeo isti stav.

U odgovoru na peticije timova i vozača, FIA je promijenila mišljenje manje od sat vremena prije početka posljednjeg slobodnog treninga.

Izjava koju je izdala FIA glasila je:

"Nakon povratnih informacija koje smo zaprimili u posljednjem satu od timova i vozača, te dodatne analize koju su timovi podnijeli, odluka o uklanjanju straight mode zone 4 za Albert Park Circuit je poništena.

"Kako bi bilo jasno, ova izmjena je odmah na snazi, i zona aktivacije straight mode 4 bit će korištena na trećem treningu.

"Daljnja evaluacija bit će provedena tijekom i nakon trećeg treninga".

Osim što je bila potrebna dodatna priprema za promjene povezane s aktivacijom straight mode-a, neki timovi su bili ljuti što je FIA reagirala na ovaj način zbog pritužbi manjine vozača.

"Postojat će proces prikupljanja informacija od strane FIA-e, što je dobra stvar jer FIA mora uzeti u obzir sve povratne informacije", rekala je šefica McLarena, Andrea Stella, za Sky Sports F1.

"Procijenili su situaciju, vjerojatno je bilo malo nesporazuma u vezi sa ozbiljnošću situacije ili brojem ljudi, timova i vozača koji su podržavali promjenu, jer zapravo nije bilo puno podrške. "Mislim da smo sada u razumnom položaju i sada možemo krenuti dalje."

Mnogi timovi i vozači nisu imali problema s tom aktivacijskom zonom, a razina downforce-a koja se gubi prilikom prelaska u aktivni aero mod ovisi o odabiru svakog tima.

Dakle, ako vozač smatra da previše downforce-a nestaje i čini ga nesigurnim u prolasku kroz zavoj, postoji mogućnost prilagodbe postavki krila kako bi se zadržala veća količina downforce-a ili jednostavno povući.

Tehnički direktor FIA-e za jednosjede, Nikolas Tombazis, sugerirao je da je samo četiri tima postavilo svoje razine downforce-a ispravno kroz taj sektor kako bi izbjegli probleme.

Na pitanje o timovima koji su imali poteškoća, rekao je: "Mislim da je to bilo kod sedam od 11 timova. Za veliki postotak, downforce koji su imali na prednjim kotačima... bio je manji nego što smo očekivali, što je ono što se činilo sigurnim, zapravo se pokazalo nesigurnim."

Tombazis je prihvatio da je FIA mogla tražiti od tih timova koji su imali poteškoće da prilagode razinu downforce-a na svojim automobilima, no smatrao je da to ne bi bilo realno učiniti u tako kratkom vremenskom roku.

"Ovaj učinak nije isti za sve aute, ali nismo mogli samo djelovati na nekoliko automobila i reći: 'Morate promijeniti postavke' i to ne na drugim automobilima", rekao je.

"Nemali smo dovoljno čvrste kriterije na brzinu da bismo to učinili. Zato smo smatrali da je to mjera za sve aute, a ne samo za neke", dodao je Tombazis.

POGLEDAJTE VIDEO: Paola Markek u Maksanovom korneru: 'Komentiraju 'što ti znaš o Formuli 1, ti si žensko'. Zaljubljena sam u ovaj sport i Ferrari'