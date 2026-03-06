FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAKON GODINU DANA /

Dinamo uoči derbija s Hajdukom objavio veliku vijest

Dinamo uoči derbija s Hajdukom objavio veliku vijest
×
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Teško je povjerovati da će Španjolac zaigrati protiv Hajduka, ali njegov povratak na teren, gotovo godinu dana nakon teške ozljede, sve je bliži

6.3.2026.
17:39
Sportski.net
Igor Soban/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U Maksimiru traju pripreme za veliki derbi. Igrači treniraju "punom parom", a među onima koji se spremaju je i jedno pomalo zaboravljeno lice.

Naime, Dinamo je na svom Instagram profilu objavio story koji je posvetio španjolskom stoperu Raulu Torrenteu. Torrente (24) je svoj posljednji nastup za Dinamo imao upravo protiv Hajduka i to u svibnju prošle godine. Tada je morao izaći iz igre zbog ozljede prednjih križnih ligamenata te ga od tada nema na terenu.

Nedavno se vratio treninzima, a Dinamo ovim storyjem kao da kaže: "Evo ga, tu je! Živ i zdrav i spreman za povratak."

Dinamo uoči derbija s Hajdukom objavio veliku vijest
Foto: Screenshot Instagram: gnkdinamo

Teško je povjerovati da će Španjolac zaigrati protiv Hajduka, ali njegov povratak na teren, gotovo godinu dana nakon teške ozljede, sve je bliži.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo pobjegao Hajduku na +7 u SHNL-u

Raul TorrenteDinamo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx