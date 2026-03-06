Dinamo uoči derbija s Hajdukom objavio veliku vijest

U Maksimiru traju pripreme za veliki derbi. Igrači treniraju "punom parom", a među onima koji se spremaju je i jedno pomalo zaboravljeno lice.

Naime, Dinamo je na svom Instagram profilu objavio story koji je posvetio španjolskom stoperu Raulu Torrenteu. Torrente (24) je svoj posljednji nastup za Dinamo imao upravo protiv Hajduka i to u svibnju prošle godine. Tada je morao izaći iz igre zbog ozljede prednjih križnih ligamenata te ga od tada nema na terenu.

Nedavno se vratio treninzima, a Dinamo ovim storyjem kao da kaže: "Evo ga, tu je! Živ i zdrav i spreman za povratak."

Foto: Screenshot Instagram: gnkdinamo

Teško je povjerovati da će Španjolac zaigrati protiv Hajduka, ali njegov povratak na teren, gotovo godinu dana nakon teške ozljede, sve je bliži.

