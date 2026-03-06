Legendarni trener: 'Prvenstvo je već riješeno, pitanje je samo kolika će biti razlika'

Dinamo u nedjelju u Splitu igra najveću utakmicu hrvatskog nogometa - Vječni derbi s Hajdukom. Dinamo u Split dolazi s velikih sedam bodova prednosti i željom da ponovi prošlo gostovanje koje je pobijedio 0-2, ali i s upitnikom oko statusa nekih igrača.

Stoga smo kontaktirali bivšeg trenera Dinama Vahida Halilhodžića. On zna kako je to igrati velike utakmice, a za naš serijal Svijet plavih najavio je kakvu utakmicu možemo očekivati u nedjelju.

Zadnja šansa

"Gledajte, derbi je uvijek derbi. Možda ovaj nema težinu i važnost kao oni prije jer Dinamo uvjerljivo vodi na tablici, ali siguran sam da će i ovaj derbi biti zanimljiv," kaže popularni Vaha pa nastavlja:

"Kao i svaki derbi i ovaj će imati neke svoje draži. Vjerojatno će i u ovom biti nekih sukoba i toga, ali ja se nadam da će na kraju sve završiti dobro i u prijateljskom raspoloženju," komentira Halilhodžić, koji smatra da je, iako će utakmica biti napeta i zanimljiva, prvenstvo ipak riješeno.

Tekstualni prijenos najvećeg hrvatskog nogometnog derbija pratite u nedjelju od 15.00 na portalu Net.hr.

"Hajduku je ovo zadnja šansa da se približi Dinamu i zato mora pobijediti u nedjelju. To će biti jako teško. Osobno smatram da je prvenstvo već odlučeno i da je sada samo pitanje kolika će biti razlika između prvog i drugog mjesta, to jest Dinama i Hajduka," govori nam naš sugovornik koji kaže da je teško izdvojiti nekog pojedinca:

"Teško je odrediti tko će donijeti prevagu. Trenutno ni u Dinamu ni u Hajduku nema nekog igrača individualne kvalitete koji se razlikuje po učinku i igri, no to je ipak derbi. U derbiju se svaki igrač želi dokazati, a tko donese prevagu zavisi od inspiracije u tom trenutku," zaključuje bivši strateg Dinama.

Dinamo na Hajduk ide u odličnoj formi. Plavi imaju sedam bodova prednosti uz gol-razliku +37. Gledajući Dinamovu formu u HNL-u u 2026., momci iz Zagreba ostvarili su pet pobjeda u šest utakmica, čime su uzeli 16 od mogućih 18 bodova. U tom su razdoblju također u samo jednoj utakmici, onoj protiv Rijeke, zabili manje od tri pogotka, pa tako u 2026. godini u prvenstvu imaju gol-razliku 18-3.

Hajduk je, s druge strane, loše krenuo u nastavak prvenstva. Tako su 'Bili' osvojili samo deset od mogućih 18 bodova uz gol-razliku 7-4.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo pobjegao Hajduku na +7 u SHNL-u