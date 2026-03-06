Legenda Hajduka poručila Garciji: 'Samo veliki igrači mogu riješiti velike utakmice'

Nakon bolnog ispadanja iz Kupa protiv Rijeke, pred Hajdukom je nova velika utakmica, vječni derbi s Dinamom na Poljudu. Momčad iz Splita u nedjelju lovi pobjedu kojom bi ostala u utrci za naslov, dok zagrebački klub na Poljud dolazi s prednošću od sedam bodova i velikom prilikom da napravi ključan korak prema tituli.

Uoči velikog okršaja razgovarali smo s Vladimirom Balićem, bivšim golmanom Hajduka i jednim od prepoznatljivih igrača HNL-a. Balić je za nas analizirao težak poraz na Rujevici, reakciju javnosti na igru Filipa Krovinovića, smjer u kojem se Hajduk razvija pod trenerom Garcijom, ali i ponudio svoju prognozu derbija.

Bivši vratar “bijelih” smatra kako Hajduk mora zaboraviti kup i fokusirati se na nedjelju, a vjeruje i da uz podršku Poljuda Splićani imaju šansu doći do velike pobjede.

Tekstualni prijenos najvećeg hrvatskog nogometnog derbija pratite u nedjelju od 15.00 na portalu Net.hr.

Kako pristupiti derbiju nakon onakvog poraza od Rijeke?

Sigurno da bi bolja verzija bila da je Hajduk prošao u kupu i ostao u natjecanju za trofej. To je bilo u srijedu i to je završilo. tako je to u sportu, nemate vremena misliti unazad, dolazi Dinamo koji je sedam bodova ispred i Hajduk će morati sve napraviti da ostane u utrci za taj trofej...

Kako gledate na razapinjanje Krovinovića kao jednog od glavnih krivaca za poraz na Rujevici?

Naravno da nije lako igračima. Oni svi mole Boga da ne budu ništa krivi. To je najgore za njega. Igrači trebaju igrati i preuzima odgovornost za sebe. Igrati je griješiti je sastavni dio nogometa. Što se tiče Krovinovića, vi znate da imate navijače koji vas više vole i one koji vas manje vole, sada su isplivali oni koji ga manje simpatiziraju. Naravno da on nije kriv za poraz Hajduka nego splet okolnosti koji se dogodio. Na kraju možemo mi svi biti zadovoljni Hajdukom koji je došao u Rijeku i dominirao, rezultat nije ispao dobar, ali to je druga priča.

Kako vam se sviđa Hajduk pod Garcijom?

Mislim da je u utakmici u Varaždinu Hajduk imao dva dobra perioda. To je bilo ono kako bi Hajduk trebao igrati, okomito, napadački, da dolaze s gardom Hajduka. U Rijeci također, agresija i nametanje je bilo na visini. Jedan gol je presudio... Moramo znati da su počeli prvenstvo jako loše. Garcia je nametnuo neku filozofijsku igru koja nema veze s poviješću Hajduka, to je iritiralo i navijače. Ono što sada imamo je ta okomitost. Moramo prestati govoriti o 'jakom' Varaždinu, o 'dobroj' momčadi Osijeka itd. Treba doći tamo i pokazati tko je Hajduk, rezultat je bitan u trenutku, ali dugoročno ovo sada ima smisao. No, ne može se u jednom danu steći pobjednički mentalitet, to se gradi pobjedama. Nadam se da će i protiv Dinama igrati hrabro i borbeno. Rezultat je bitan, ali ako nema dugoročni smisao, onda to nije to...

Znači treba se okrenuti sljedećoj sezoni i spremati momčad za to?

To je jedino normalno u ovom trenutku. Ne treba se odreknuti prvenstva, ali Hajduk je morao već u siječnju slagati momčad za ljeto. Bez obzira na ovaj rezultat treba isprofilirati momčad za sljedeću sezonu.

Kako vam se čini Dinamo pod Kovačevićem?

Jednaka priča kao i s Garcijom. U Hajduku se dogodilo to da onaj tko je inzistirao na ovakvoj igri otišao... a to je sportski direktor Goran Vučević. Dinamo je tražio u novim igračima da kliknu. Govorio sam da u jesen treba skupiti što više bodova jer će se u proljeće svi stabilizirati, Rijeka, Dinamo, teško će prolaziti kroz te utakmice.

Prognoza za derbi?

Hajduk je vidio s Rijekom da može. Uz pomoć tribina trebaju zajahati val koji će ih nositi. Par igrača nedostaje u veznoj liniji, ali mislim da će završiti 2:1 za Hajduk.

Hoće li Livaja igrati u prvih 11?

U velikom derbiju samo veliki mogu napraviti razliku. Marko je najbolji igrač ove lige. Ne može se treneru nametati što treba raditi, ali nadam se da je Garcijina tvrdoglavost završila u Rijeci i da će pronaći načina kako najboljeg igrača hrvatske lige potaknuti i naći mu mjesto, da bude vođe i pokaže sve što može i zna.

