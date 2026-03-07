Jedan od najdugovječnijih Dinamovca 'objesiti će kopačke o klin' na kraju sezone?!

Rijetko tko je u Dinamu bio dugo koliko Dino Perić. Dvometraš iz Osijeka prvi puta je stigao u Maksimir 2013. Potom je otišao u Lokomotivu, a vratio se 2017.

Samo ta ga činjenica djeli od toga da preuzme titulu najdugovječnijeg Dinamovca od Danijela Zagorca koji je u Maksimiru od 2016. bez transfera, a uskoro bi Dinamo mogao ostati bez obojice. Naime, kod Zagorca je stvar jasna. Golman iz Drniša nedavno je napunio 39 godina, trenutno je četvrti golman kluba, a ugovor mu istiće ovoga ljeta.

Kod Perića je isto "sve čisto", ali je priča puno tužnija. "Dinamov div" ima samo 31 godinu, ali naizgled više ne može. Kako javljaju Sportske novosti Perić već neko vrijeme zna kako je "to to". Stoper s gotovo dvijesto nastupa za Dinamo više ne može, tijelo ga je izdalo i samo se čeka konačna i službena objava.

Ove sezone Perić nije nastupio, a prošle je odigrao samo četiri minuta protiv Hajduka i to kao napadač. Zadnji put je Perić igrao ozbiljan nogomet prije tri godine, a na terenu osim tih četiri minuta protiv Hajduka ga nema od prosinca 2023. Ozljeda koljena je samo jedna u nizu ozljeda koju je ovaj stoper, koji je nekoliko puta bio blizu reprezentacije, imao tijekom karijere koja je trebala biti puno veća.

Koliko je pehova imao Perić u karijeri pokazuje i pomalo nevjerojatna činjenica da je prema Transfermarktu propustio 528 dana nogometa, odnosno preko 60 utakmica. Ako u to računamo i oporavke dolazimo do preko 150 utakmica, odnosno tri i pol godine nogometa.

Perić još uvijek trenira s Dinamom, ali se u međuvremnu bacio u posao s građevinom. Iako su se u Dinamo premišljali je li pametno produžiti mu ugovor da bude mentor u drugoj momčadi naredne sezone, izgleda da Perićevo zdravstveno stanje to ipak neće dopustiti.

