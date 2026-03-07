Snažna eksplozija i dim: Ovo je trenutak napada na zračnu luku u Dubaiju

Jedan od najprometnijih svjetskih aerodroma, Dubai International Airport, privremeno je obustavio sve letove nakon što je u subotu ujutro zabilježen udar dronom u blizini piste zbog čega je aktivirana protuzračna obrana.

Vlasti su priopćile da su svi letovi na aerodromu privremeno suspendirane radi sigurnosti putnika, osoblja i posade zrakoplova. Sustavi protuzračne obrane presreli su objekt iz zraka, a nakon presretanja čula se snažna eksplozija i uzdignuo se oblak dima u zrakoplovnoj zoni. Zrakoplovi koji su bili u prilazu preusmjereni su prema drugim aerodromima ili su odgođeni.

Watch the moment a drone struck Dubai International Airport’s runway, forcing the suspension of all flights on Saturday. pic.twitter.com/uU2msQeSX1 — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 7, 2026

Zakoplovna kompanija Emirates objavila je da su svi letovi do i iz Dubaija obustavljeni do daljnjega. Zrakoplovna tvrtka savjetuje putnicima da ne idu u zračnu luku. "Sigurnost naših putnika i posade nam je najveći prioritet i neće biti ugrožena", kaže u Emirates.Emirates je obavljao ograničene letove iz Dubaija i Abu Dhabija kroz sigurne zračne koridore.

Ranije tijekom tjedna zračna luka je bila zatvorena ili djelomično zatvorena zbog prijetnji raketa i dronova uslijed regionalnog sukoba, a neke su zračne luke u Zaljevu ostale zatvorene nekoliko dana.

Globalni zračni promet već je osjetio posljedice eskalacije sukoba na Bliskom istoku, s brojnim otkazivanjima i preusmjeravanjima letova iz i prema regiji.

