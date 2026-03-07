FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
INCIDENT U SPLITU /

Dragana Mirković se oglasila nakon dojave o bombi i objasnila što se dogodilo

Dragana Mirković se oglasila nakon dojave o bombi i objasnila što se dogodilo
×
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Nakon dojave o postavljenoj bombi u klub su stigle nadležne službe koje su odmah evakuirale sve prisutne kako bi obavile sigurnosnu provjeru

7.3.2026.
14:58
Hot.hr
Neva Zganec/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Regionalna folk zvijezda Dragana Mirković (58) sinoć je održala nastup za pamćenje u jednom klubu u Split, a publika je s njom uglas pjevala najveće hitove. Ipak, danas su se u pojedinim domaćim medijima pojavile informacije da je njezin koncert navodno prekinut zbog dojave o bombi.

Tim se povodom pjevačica oglasila i objasnila što se zapravo dogodilo.

"Sve se dogodilo prije nego što sam izašla pjevati. Nakon provjere, održala sam nastup bez ikakvih problema i uživala s publikom. Fenomenalno sam se provela", poručila je folk zvijezda, piše Kurir

Dragana Mirković se oglasila nakon dojave o bombi i objasnila što se dogodilo
Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Dojava stigla prije početka koncerta

Prema pisanju spomenutog medija, Draganin nastup nije bio prekinut jer se incident dogodio prije samog početka koncerta. Nakon dojave o postavljenoj bombi u klub su stigle nadležne službe koje su odmah evakuirale sve prisutne kako bi obavile sigurnosnu provjeru.

Nakon detaljnog pregleda utvrđeno je da je dojava bila lažna, pa su se gosti ubrzo vratili u klub. Nakon toga Dragana Mirković izašla je na pozornicu i održala nastup koji je trajao više od dva sata, a atmosfera je, prema riječima prisutnih, bila odlična.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Bivša američka veleposlanica: 'Čim sam došla u Zagreb, otišla sam na tripice. Opet sam ljuta na Baby Lasagnu'

 

Dragana MirkovićSplitDojava O Bombi
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx