Dragana Mirković se oglasila nakon dojave o bombi i objasnila što se dogodilo

Regionalna folk zvijezda Dragana Mirković (58) sinoć je održala nastup za pamćenje u jednom klubu u Split, a publika je s njom uglas pjevala najveće hitove. Ipak, danas su se u pojedinim domaćim medijima pojavile informacije da je njezin koncert navodno prekinut zbog dojave o bombi.

Tim se povodom pjevačica oglasila i objasnila što se zapravo dogodilo.

"Sve se dogodilo prije nego što sam izašla pjevati. Nakon provjere, održala sam nastup bez ikakvih problema i uživala s publikom. Fenomenalno sam se provela", poručila je folk zvijezda, piše Kurir.

Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Dojava stigla prije početka koncerta

Prema pisanju spomenutog medija, Draganin nastup nije bio prekinut jer se incident dogodio prije samog početka koncerta. Nakon dojave o postavljenoj bombi u klub su stigle nadležne službe koje su odmah evakuirale sve prisutne kako bi obavile sigurnosnu provjeru.

Nakon detaljnog pregleda utvrđeno je da je dojava bila lažna, pa su se gosti ubrzo vratili u klub. Nakon toga Dragana Mirković izašla je na pozornicu i održala nastup koji je trajao više od dva sata, a atmosfera je, prema riječima prisutnih, bila odlična.

