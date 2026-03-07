Istraživanje Promocije plus otkriva: Što Hrvati misle o surogat majčinstvu?

Što Hrvati misle o surogat majčinstvu donosimo u ekskluzivnom istraživanju agencije Promocije plus za RTL Danas. Rezultati pokazuje da su građani Hrvatske podijeljeni oko toga treba li takvu praksu zakonski omogućiti.

Na pitanje treba li Hrvatska omogućiti i zakonski regulirati surogat majčinstvo, u kojoj jedna žena iznosi trudnoću za osobu ili par koji ne može imati dijete, rezultati su pokazali sljedeće:

32,1 % ispitanika smatra da surogat majčinstvo treba omogućiti

29,1 % smatra da ga treba dopustiti samo u iznimnim, medicinski opravdanim slučajevima

30,4 % smatra da ga ne treba dopustiti ni u kojem slučaju

8,4 % ispitanika ne zna ili se ne može odlučiti

Drugim riječima, ukupno 61,2 % građana podržava neku vrstu zakonskog dopuštenja, dok je oko trećine protiv bilo kakve legalizacije.

Razlozi za dopuštanje surogat majčinstva

Ispitanici koji podržavaju mogućnost surogat majčinstva navodili su nekoliko glavnih razloga. Najčešći motiv za podršku, prema istraživanju, jest pomoć ženama koje iz zdravstvenih razloga ne mogu same iznijeti trudnoću.

Najčešći su:

33,5 % smatra da bi to bila pomoć ženama koje iz zdravstvenih razloga ne mogu iznijeti trudnoću

32,9 % navodi pomoć parovima koji ne mogu prirodno začeti dijete

10,1 % smatra da bi to pomoglo samcima koji žele biološko dijete

9,8 % smatra da je to privatni odnos između osobe ili para i surogat majke u koji država ne bi trebala previše intervenirati

9,1 % smatra da potpuna zabrana dovodi do ilegalnih radnji koje bi legalizacija spriječila

3,7 % navodi pomoć istospolnim zajednicama koje žele dijete

0,6 % navodi ostale razloge

0,3 % nije znalo procijeniti

Razlozi protiv surogat majčinstva

Među najčešćim argumentima protiv surogat majčinstva ističu se:

Dijete postaje obična roba koju se naručuje i plaća – 28,7 %

To je protiv nauka Crkve koja to osuđuje – 22,0 %

Psihološki i emocionalni rizici i moguće emocionalne traume za surogat majku i dijete – 18,6 %

Istospolne zajednice ne mogu odgovarajuće odgajati djecu – 10,1 %

Potencijalne pravne nesuglasice i problemi u odnosu surogat majke i namjeravanih roditelja – 8,7 %

Ima puno djece za posvajanje – 3,6 %

Samci ne mogu odgovarajuće odgajati djecu – 3,2 %

Ostalo – 2,8 %

Ne znam/Ne mogu procijeniti – 2,4 %

Medicinski opravdani slučajevi imaju veću podršku

Poseban dio istraživanja odnosio se na stav građana o medicinski opravdanim uvjetima za surogat majčinstvo.

Rezultati pokazuju da je podrška osjetno veća kada se praksa ograniči na medicinske razloge, primjerice kada žena ne može iznijeti trudnoću zbog zdravstvenih komplikacija.

Građani o medicinski opravdanim uvjetima za surogat majčinstvo kažu sljedeće:

Da, ali samo u tim slučajevima i ni u jednim drugim (samo medicinski opravdani slučajevi) – 32,3 %

Da, općenito bi dozvolio/la surogatno majčinstvo – 33,3 %

Ne, niti u jednom slučaju pa ni u medicinskim okolnostima – 28,3 %

Ne zna/Ne mogu procijeniti – 6,1 %

Građani kritični prema sustavu posvajanja

Istraživanje je obuhvatilo i percepciju pravila za posvajanje djece u Hrvatskoj.

Velik dio građana smatra da su postupci previše složeni i strogi, što može biti jedan od razloga zašto dio javnosti gleda na surogat majčinstvo kao na alternativni put do roditeljstva.

Točnije, 66% ispitanih tvrdi da su pravila izrazito ili donekle stroga, 14% da su stroga u osrednjoj mjeri, dok su za 6% pravila "popustljiva i labava". Tu je i 14% onih koji ne znaju ili ne žele odgovoriti.

Stavovi o roditeljstvu istospolnih parova

U istraživanju je također ispitana podrška mogućnosti da istospolni parovi ili zajednice posvajaju djecu ili koriste surogat majčinstvo.

Rezultati pokazuju da su stavovi građana i u ovom pitanju podijeljeni, uz značajne razlike ovisno o dobi, obrazovanju i drugim socio-demografskim obilježjima.

Tu je velika većina Hrvata, gotovo 64,5 posto - PROTIV, 15,5 posto "ovisi o okolnostima", a jednaki postotak ispitanih bi posvajanje i surogat majčinstvo istospolnim zajednicama dozvolilo.

Istraživanje je za RTL provela agencija Promocija plus od 2. do 4. ožujka na uzorku od tisuću ispitanika. Standardna greška uzorka je plus, minus 3,04 posto

