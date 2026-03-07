Formula 1, Hajduk - Dinamo, Inter - Milan: Mnogi neće izaći iz svojih stanova i kuća

Ovaj vikend nas čeka bogat sportski program koji će mnoge zadržati pred TV ekranima, kao i laptopima, mobitelima, svim modernim tehnologijama na kojima gledate Voyo. U subotu ćemo pratiti nastup Filipa Zubčića u Kranjskoj Gori, dok će ljubitelji nogometa uživati u derbiju između Hajduka i Dinama. Isti dan, na rasporedu je i talijanski nogometni derbi između Intera i Milana. Najveći fokus je na početku nove sezone Formule 1. Najveći i najpopularniji oktanski cirkus vraća se na nacionalnu televiziju i opet je dostupan svima.

Subota

Veleslalom, Kranjska Gora: 9:30 i 12:30 (HRT 2)

Filip Zubčić nastupit će u veleslalomu u Kranjskoj Gori.

Gorica - Slaven Belupo: 15:00 (MAX Sport 1)

U 25. kolu domaće HNL lige, Gorica će dočekati Slaven Belupo.

Lokomotiva - Varaždin: 17:15 (MAX Sport 1)

U utakmici 25. kola HNL-a, Lokomotiva dočekuje Varaždin.

Como - Cagliari: 15:00

U talijanskoj Serie A, Como će ugostiti Cagliari.

Wolfsburg - HSV: 15:30

Njemačka Bundesliga, Wolfsburg igra protiv HSV-a.

Nedjelja:

Velika nagrada Australije: Utrka je u 05:00, a emisija počinje već u 04:00 (RTL i platforma Voyo)

Ljubitelji Formule 1 bit će budni u ranim jutarnjim satima kako bi pratili prvu utrku nove sezone – Veliku nagradu Australije.

Slalom, Kranjska Gora: 9:30 i 12:30 (HRT 2)

Nastavak skijaških nastupa, Filip Zubčić će ponovo nastupiti u slalomu.

Dinamo - Hajduk: 15:00 (MAX Sport 1, HRT 2, Hajduk Digital TV)

U velikom derbiju HNL-a, Dinamo dočekuje Hajduk na Poljudu. Utakmica počinje u 15 sati, a prijenos će biti na više platformi.

Vukovar - Rijeka (Max Sport 1, HRT 2)

U Gradskom vrtu, nakon derbija, na teren izlaze Vukovar i Rijeka u 17:15. Rijeka je prošlog vikenda, na svom terenu u Rujevici, pobijedila Lokomotivu rezultatom 2-0 i popela se na treće mjesto na ljestvici, ispred Slaven Belupa. S druge strane, Vukovarci su pretrpjeli poraz u derbiju začelja od Osijeka, koji je slavio s 2-0. Unatoč tome što obje ekipe imaju isti broj bodova, Osijek je zahvaljujući boljoj gol-razlici na predzadnjem mjestu.

Milan - Inter (20.45 Arena Sport 1)

Zuffa Boxing - nedjelja na ponedjeljak u 02:00 ujutro (Voyo)

Dana White i Turki Al-Sheikh napravili su sjajnu stvar plasiravši Zuffa Boxing kao novu bokačku organizaciju, a prva tri eventa su bila sjajna. Nova era boksa donosi svoj četvrti događaj koji se iščekuje. U centru pažnje je borba za inauguralni naslov prvaka u kruzer kategoriji. Ljubitelji plemenite vještine u Hrvatskoj i regiji moći će uživati u vrhunskim mečevima, a mi donosimo sve ključne informacije o tome kada i gdje pratiti akciju koja nam stiže izravno iz Las Vegasa.

