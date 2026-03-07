Tajni seks partyji u vilama na istoku Hrvatske: Ulaz nije dopušten za svakog...

U okolici Osijeka sljedećeg vikenda planiraju se dva privatna događaja namijenjena odrasloj publici i zatvorenom krugu sudionika. Riječ je o okupljanjima za parove otvorenih odnosa i osobe zainteresirane za tzv. lifestyle zabave, koja su na internetu oglašena kao diskretni eventi namijenjeni upoznavanju i druženju istomišljenika, piše SiB.net.hr.

Prema dostupnim informacijama, prvi događaj nosi naziv “Spicy Meet & Greet” i zamišljen je kao večernje druženje uz glazbu, razgovor i upoznavanje novih ljudi. Organiziran je povodom datuma poznatog na internetu kao “Steak & Blowjob Day”, koji se često opisuje kao neslužbeni “praznik” posvećen muškarcima.

Druženje u diskretnoj atmosferi

Organizatori navode kako će se meet & greet održati u diskretnom prostoru zatvorenom za javnost, rezerviranom isključivo za sudionike. Okupljanje je namijenjeno parovima i solo ženama zainteresiranima za druženje u opuštenoj atmosferi.

Tijekom večeri predviđena je house i lounge glazba, a nastupit će i DJ par. Prema opisu događaja, cilj je stvoriti opušteno okruženje u kojem se sudionici mogu upoznati i razgovarati bez pritiska i znatiželjnih pogleda.

Organizatori ističu kako je prostor osiguran kako bi sudionicima bila zajamčena potpuna privatnost. Ulaz je dozvoljen samo parovima i solo ženama, a moguće je i plaćanje gotovinom na ulazu. Po želji gostiju može se organizirati i smještaj u blizini te prijevoz do i od lokacije.

Privatni party u tajnoj vili

No, program tu ne završava. U noći s 14. na 15. ožujka planiran je i privatni party u tajnoj vili s bazenom u okolici Osijeka. Događaj pod nazivom “Steak & BJ Day Sex Party” namijenjen je ograničenom broju sudionika, prema pozivu, riječ je o svega 20 pažljivo odabranih gostiju.

Sudjelovanje je i ovdje moguće isključivo za parove i solo žene, dok je dress code definiran kao Elegant, Fetish Elegant ili Naked Optional. Točna lokacija otkriva se sudionicima neposredno prije samog događaja.

Što je BDSM?

Događaj se opisuje i kao BDSM event. Pojam BDSM označava skup seksualnih praksi koje uključuju sporazumnu razmjenu moći između partnera. Naziv dolazi od engleskih riječi Bondage i Discipline, Dominance i Submission te Sadizam i Mazohizam.

Takve prakse mogu uključivati različite oblike igre kontrole, dominacije ili pokoravanja, a temelje se na jasnom dogovoru i povjerenju između sudionika. U takvim odnosima posebno se naglašava sigurnost, pa se često koristi i takozvani “safeword” - unaprijed dogovorena riječ kojom se aktivnost može odmah zaustaviti ako nekome postane neugodno ili prelazi njegove granice.

Slični eventi već održani

Sličan koncept događaja već se ranije pojavio na osječkoj sceni. Organizacija LifeOfTriskelion krajem 2025. godine organizirala je trodnevni event inspiriran rimskim Saturnalijama, koji je održan u privatnoj luksuznoj vili u okolici Osijeka.

Sudionicima je tada bio osiguran luksuzni smještaj uz all inclusive ponudu hrane i pića, a program je uključivao profesionalne masaže, koktel majstore, fine dining večeru, kušanje vina u vinariji te korištenje grijanog bazena i saune.

Među zanimljivijim sadržajima bile su i Nyotaimori i Nantaimori prezentacije - posluživanje hrane na muškom ili ženskom tijelu. Gosti su, prema najavama, mogli sudjelovati i u tematskim večerima uz odjeću od lateksa, kože ili fetish kostime, piše SiB.net.hr.

