Njemački supertalent zbog ozljede na treningu propušta Svjetsko prvenstvo
Unatoč činjenici da ima samo 18 godina Karl je odigrao 40 utakmica za prvu momčad Bayerna ove sezone
Njemački veznjak Lennart Karl propustit će Svjetsko prvenstvo nakon što mu je na treningu prije subotnje prijateljske utakmice protiv SAD-a puknuo mišić, izjavio je izbornik Julian Nagelsmann.
Osamnaestogodišnji Karl je zadobio puknuće mišića lijevog bedra tijekom treninga u petak u Chicagu i prevezen je u bolnicu. Zamijenit će ga Assan Ouedraogo.
Karl je ove sezone uživao u meteorskom usponu jer je pomogao Bayernu da osvoji domaću dvostruku krunu i dođe do polufinala Lige prvaka.
"Veliki je šok za njega i za sve nas što će propustiti Svjetsko prvenstvo. Mala je utjeha što je mlad i još uvijek ima mnogo turnira pred sobom", rekao je Nagelsmann.
"S Assanom Ouedraogom sada dobivamo igrača koji je, slično Lennyju, odlično započeo s nama. Također je vrlo talentiran i predodređen je da ovdje igra hrabro i slobodno."
Njemačka je u utorak stigla u Sjedinjene Države na Svjetsko prvenstvo koje počinje sljedeći tjedan. Nijemci, koji su svoj zadnji naslov svjetskog prvaka osvojili u Brazilu 2014. godine, nalaze se u skupini E i eventualni put prema novom naslovu prvaka započinju protiv Curacaa 14. lipnja prije nego što se suoče s Obalom Bjelokosti i Ekvadorom.