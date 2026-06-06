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Njemački supertalent zbog ozljede na treningu propušta Svjetsko prvenstvo

Njemački supertalent zbog ozljede na treningu propušta Svjetsko prvenstvo
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Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN/Getty images/Profimedia

Unatoč činjenici da ima samo 18 godina Karl je odigrao 40 utakmica za prvu momčad Bayerna ove sezone

6.6.2026.
8:57
Hina
ALEXANDER HASSENSTEIN/Getty images/Profimedia
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Njemački veznjak Lennart Karl propustit će Svjetsko prvenstvo nakon što mu je na treningu prije subotnje prijateljske utakmice protiv SAD-a puknuo mišić, izjavio je izbornik Julian Nagelsmann.

Osamnaestogodišnji Karl je zadobio puknuće mišića lijevog bedra tijekom treninga u petak u Chicagu i prevezen je u bolnicu. Zamijenit će ga Assan Ouedraogo.

Karl je ove sezone uživao u meteorskom usponu jer je pomogao Bayernu da osvoji domaću dvostruku krunu i dođe do polufinala Lige prvaka.

"Veliki je šok za njega i za sve nas što će propustiti Svjetsko prvenstvo. Mala je utjeha što je mlad i još uvijek ima mnogo turnira pred sobom", rekao je Nagelsmann.

"S Assanom Ouedraogom sada dobivamo igrača koji je, slično Lennyju, odlično započeo s nama. Također je vrlo talentiran i predodređen je da ovdje igra hrabro i slobodno."

Njemačka je u utorak stigla u Sjedinjene Države na Svjetsko prvenstvo koje počinje sljedeći tjedan. Nijemci, koji su svoj zadnji naslov svjetskog prvaka osvojili u Brazilu 2014. godine, nalaze se u skupini E i eventualni put prema novom naslovu prvaka započinju protiv Curacaa 14. lipnja prije nego što se suoče s Obalom Bjelokosti i Ekvadorom.

Njemačka Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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